Trener Ajaxa: Ovo je okrutno! Ziyech: Ja sam kriv, ne znam...

Ajax je nevjerojatno ispao u polufinalu Lige prvaka od Tottenhama. Vodili su Nizozemci 2-0, poklekli, primili tri gola i ispali zbog pravila gola u gostima.

- U drugom poluvremenu više nismo mogli igrati presing pa je Alderweireld imao više prostora, a Trippier puno više vremena za igrati s loptom. Nismo imali odgovora, dugo smo izdržali, no primali smo golove jako smotano i to je činilo razliku. Navijači su me naježili, no eto, nije bilo kako treba - rekao je 19-godišnji Matthijs De Ligt kojemu je ovo možda bila zadnja prilika za ovako velik trofej s Ajaxom. Izgledno je da će na ljeto u veći klub...

Oglasio se onda i Hakim Ziyech koji je pogodio stativu:

- Ovo nas je pogodilo jako, jako puno. Ne znam što se dogodilo, stvarno ne znam. Znali smo da će biti jako teško ako oni zabiju nakon što su već došli do 2-2, ali imali smo šansi. Ja sam mogao zabiti, pogodio sam stativu, barem je jedna od mojih šansi trebala ući, sve bi bilo gotovo. Krivim sebe zbog toga, dali smo sve. Igra nije bila vrhunska, no borili smo se, a sada prevladava razočaranje.

Riječ je preuzeo trener Erik ten Hag, koji je mislima već u budućnosti:

- Odigrali smo odličnu utakmicu i u drugom poluvremenu, bili smo gotovo tu pa smo jako razočarani. Ovo je okrutno. Igrači su zaslužili finale, no nesretan trenutak nas je ubio. No trebamo se oporaviti jer nas čeka Utrecht u nedjelju. Naravno da sad ne možemo o tome misliti, a nećemo ni sutra, no moramo ići dalje. Sad nije bitno što je danas pošlo po zlu.