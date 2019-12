Prošli samo klubovi iz 'petice': Evo tko može na koga u osmini

Još jedna luda grupna faza Lige prvaka je završila. Doznali smo sve putnike u osminu finala, a najzanimljivije je bilo u skupini C gdje su se čak tri momčadi borile za eliminacijsku fazu, među njima i Dinamo, a na kraju je Atalanta srušila Šahtar 3-0 i došla do osmine finala.

Bila je ovo još jedna sezona puna uspona i padova. Neki su razočarali, neki su oduševili poput Dinama koji je ostao centimetar kratak za proljeće u Europi. Bilo je svačega, ali većina favorita je otišla u osminu finala. No kažemo većina, a Inter nije među njima. I drugu godinu zaredom Talijani su u samoj završnici ostali bez prolaska dalje.

Prvi korak smo prošli, sve ekipe znaju svoje sudbine, a kada će saznati protiv koga igraju?

Kada je ždrijeb?

Ždrijeb će biti u Nyonu, 16. prosinca, u 12 sati. Tamo nažalost neće biti Dinamo, ali Hrvatska će ipak imati svoje predstavnike. Kao što je to već postala i tradicija, čak devet naših nogometaša osiguralo je osminu finala sa svojim klubovima. A to su: Šime Vrsaljko (Atletico Madrid), Mateo Kovačić (Chelsea), Luka Modrić (Real Madrid), Mario Pašalić (Atalanta), Marko Pjaca (Juventus), Mario Mandžukić (Juventus), Ivan Rakitić (Barcelona), Dejan Lovren (Liverpool) i Ivan Perišić (Bayern).

Tko može na koga?

Dakle, ukupno 16 momčadi je osiguralo prolazak u daljnju fazu, a to znači da su klubovi podijeljeni na nositelje i nenositelje. Svaka skupina sastoji se od osam momčadi. Logično, nositelji ne mogu biti izvučeni da igraju protiv nositelja, kao i nenositelji protiv nenositelja. Također, klubovi iz iste zemlje ne mogu igrati jedni protiv drugih u osmini finala. Englezi i Španjolci su dali čak četiri kluba, Nijemci i Talijani tri kluba i Francuzi dva. Dakle, riječ je sve o klubovima iz Lige petice.

Nositelji: PSG, Bayern, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, Leipzig, Valencia

Nenositelji: Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atletico Madrid, Napoli, Dortmund, Lyon, Chelsea.

Sudeći po momčadima koje su nositelji i nenositelji, u osmini finala ćemo sigurno dobiti jedan 'smrtonosni par'. Sigurno će i ove sezone biti zanimljivi, a uostalom, kada eliminacijska faza nije bila zanimljiva.

Skupina A

Bila je to jednosmjerna ulica za pariške nogometaše od prvog kola. Napokon je sva ta kvaliteta izašla na vidjelo, a to su pokazali u prvom kolu kada su Realu utrpali tri gola. Takav tempo su zadržali do kraja grupne faze i imaju pet pobjeda uz jedan remi. Madriđani su malo dizelaški ušli u sezonu, uspjeli su na koncu uhvatiti zraka i osigurati osminu finala. Uoči posljednjeg kola je jedino bila živa borba za treće mjesto, ali i Galatasaray i Club Brugge su izgubili te su tako Belgijci s bodom prednosti otišli u Europsku ligu.

Skupina B

Ovdje je stanje kao i u prvoj skupini, praktički copy-paste. Bayern je demonstrirao snagu od prvog kola, pobijedili su sve utakmice s gol razlikom 24-5, a s osam bodova zaostatka prašinu guta Tottenham koji je, unatoč turbulentnoj sezoni, također osigurao osminu finala. Olympiacos je pobijedio Zvezdu golom u 87. minuti i tako su osvojili mjesto koje ih vodi u Europsku ligu.

Skupina C

Ovo je jedina skupina u kojoj su sve momčadi mogle proći dalje, a na kraju je najsretnija bila Atalanta. Talijani su izgubili prve tri utakmice, a onda su remizirali sa Cityjem te pobijedili Dinamo i Šahtar 3-0 u posljednjem kolu što im je u konačnici i donijelo osminu finala Lige prvaka. Najteži teret je u posljednjem kolu pao na Dinamo koji je morao pobijediti City za europsko proljeće, ali na kraju su izgubili 4-1. Šahtar je osvojio treće mjesto i idu u Europsku ligu.

Skupina D

Iako ove sezone baš i ne blistaju, Juventus je rutinski došao do prvog mjesta koje su osigurali kolo prije kraja, a njima se pridružio i Atletico Madrid koji je dobio Lokomotiv Moskvu 2-0. U igri za osminu finala bio je i Bayer, ali njima je trebala pobjeda nad Juventusom i nada u pobjedu Rusa protiv Atletico Madrida. Nije se dogodilo niti jedno niti drugo.

Skupina E

Do posljednjeg kola je sve bilo neizvjesno u ovoj skupini. Liverpool je, kao i prošle sezone, visio kao luster, ali presudila je kvaliteta. Pobijedili su Salzburg 2-0 te tako osigurali drugo mjesto, a vječni pehist Napoli je svih tih silnih trećih mjesta napokon prošao u osminu finala Lige prvaka. Oni su dobili 4-0 Genk i tako prošli dalje. Salzburg je apsolutno sve iznenadio, igrali su fantastično, ali zakasnili su koračić. Haaland je nogometaš kojeg nećemo tako lako zaboraviti. Fantastični Norvežanin je vodeći strijelac Lige prvaka s osam golova u šest utakmica, a njegove majstorije ćemo od sada viđati u Europskoj ligi.

Skupina F

Barcelona je u posljednje kolo ušla s osiguranim prvim mjestom, a Inter i Borussia su se borili za drugo mjesto. Katalonci su u Milano došli s drugom momčadi, Inter je u jednom trenutku i bio na drugom mjestu, ali onda je Barca dodala gas više. Na kraju su pobijedili 2-1 s oslabljenim sastavom, a Borussia je pobijedila kod kuće Slaviju Prag i tako je uz pomoć Španjolaca otišla u osminu finala. Inter će svoju sreću pronaći u šesnaestini finala Europske lige.

Skupina G

Lyon i Zenit su se borili za osminu finala, a na kraju su Portugalci razbili Ruse 3-0 i tako pripomogli Lyonu koji je odigrao 2-2 kod Leipziga. Francuzi su tako osvojili drugo mjesto, a Nijemci su i prije posljednjeg kola imali prvo mjesto i nokaut fazu u džepu.

Skupina H

Prošle sezone Ajax je bio najveća senzacija Lige prvaka. Sa sjajnom i mladom momčadi su došli do polufinala, ali ove sezone su ispali već u skupini. Ostali su bez De Jonga, De Ligta i Schonea, a to je očito bilo dovoljno da bitno padne njihova kvaliteta. Nizozemci su u izravnom dvoboju za osminu finala izgubili od Valencije 1-0. Španjolci su tako s prvog mjesta prošli u daljnju fazu, a kopljanici će natjecanje nastaviti u Europskoj ligi. U osminu finala LP prošli su Chelsea i Mateo Kovačić koji su pobijedili Lille 2-1.

Dakle, svih 16 putnika u osminu finala smo saznali, a sada čekamo na parove osmine finala. To ćemo doznati u ponedjeljak od 12 sati kada će biti ždrijeb u Nyonu.