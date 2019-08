Prošlo je 27 godina od finala: Dan kada se Franjo spustio...

Spustiiiiiiiiiiiiii se, Franjoooooo, zaderao se Slavko Cvitković na današnji dan prije točno 27 godina i razbuktao krv u mnogim hrvatskim navijačima koji su tog dana bili pripojeni uz TV ekrane. Franjo Arapović zabio je u tome trenutku za vodstvo Hrvatske 25-23 protiv SAD-a, za povijest, za vječnost.

Halo, ej, pa poveli smo protiv jedinog i pravog Dream Teama kojeg su Amerikanci ikad imali. To je trenutak koji nam nitko ne može oduzeti. Bio je to dan ponosa i slave hrvatske košarke, dan kada je malena i nepoznata Hrvatska pokazala da se može hrvati i s najjačima.

Rat je u to vrijeme bjesnio u Lijepoj našoj i to je probudilo poseban revolt u našim košarkašima i općenito sportašima koji su nastupali na Olimpijskim igrama u Barceloni 1992.

Zbog prvog nastupa američkih košarkaša profesionalaca iz NBA lige na Olimpijskim igrama, košarkaški turnir u Barceloni bio je u središtu zanimanja svjetske sportske javnosti. Bio je to jedini i pravi Dream Team koji je bio 1000 svjetlosnih godina udaljen od ostalih ekipa po jačini. A pazite tko je sve igrao. Charles Barkley, Larry Bird, Clyde Drexler, Patrick Ewing, Magic Johnson, Michael Jordan, Christian Laettner, Karl Malone, Chris Mullin, Scottie Pippen, David Robinson, John Stockton. Sve zvijezda do zvijezde, majstor do majstora.

Sjajan ulazak u turnir

Naši su košarkaši u prvom susretu "A" skupine lako pobijedili Brazil s 93:76, izgubili protiv SAD-a u skupini 70:103, svladali Španjolsku s 88:77, Njemačku s 99:78 i Angolu sa 73:64.

Ni u četvrtfinalu nije bilo nikakvih teškoća protiv košarkaša Australije, koje je Hrvatska pobijedila s visokih 98:65, ali se zato prava drama zbivala u polufinalnom dvoboju protiv momčadi ZND-a.

Naime, minutu prije kraja utakmice košarkaši iz zemlje nastale nakon raspada Sovjetskog Saveza vodili su sa šest koševa. Dino Rađa smanjio je na 70:74, a igrači ZND-a nisu uspjeli realizirati napad.

Toni Kukoč 30 sekundi prije kraja tricom je vratio naše u utakmicu i smanjio na 73:74. Naša klupa zatražila je minutu odmora, a trener Petar Skansi brz prekršaj nad Volkovim, koji je promašio oba slobodna bacanja.

Drama protiv Rusa

Na semaforu je ostalo još devet sekundi, a lopta je bila u rukama našeg kapetana Dražena Petrovića, nad kojim je napravljen prekršaj. Legendarni je kapetan iz dva slobodna bacanja postavio konačni rezultat susreta 75:74 i odveo hrvatske košarkaše u finale.

'Medalja je osigurana', uzviknuli su hrvatski košarkaši nakon pobjede u polufinalu. Ušli smo u finale, ali ipak smo znali da je to zlato rezervirano za nekog drugog, za Amerikance koji su prosječno protivnike pobjeđivali s 40 razlike. Pa ipak, mi i Portorikanci ostali smo jedini na turniru koji smo primili manje od prosjeka. No, znate kakav je bio Dražen Petrović, on se nije htio pomiriti s tim. Naši su košarkaši nabrijano ušli u finale, a bome su i Amerikanci.

Toni Kukoč trebao je nakon ljeta otići u Bullse, a Pippen i Jordan su mu htjeli dokazati da mu tamo nije mjesto. Scottie je otpočetka igrao agresivnu obranu da vidi što ga čeka u NBA ligi, dok je Jordan bio nabrijan na košarkaškog Mozarta Dražena.

Amerikanci su tada gazili sve pred sobom. U sedam utakmica do finala prosječno su pobjeđivali s razlikom većom od 40 poena. Pa ipak, mi i Portorikanci ostali smo jedini na turniru koji smo primili manje od prosjeka.

U 9. minuti SAD je imao 23-15. Posljednji koš postigli smo tricom Dražena Petrovića još prije nekoliko napada i očajno nam je trebao nekakav poguranac. Dražen je pozvao Arapovića da mu stane u blok nakon čega je krenuo u solo akciju. Išao je na polaganje i promašio, a promašaj je popravio upravo Arapović.

Foto: Calimero Sport

Na parketu su u tom trenutku bili Pippen, Jordan, Malone, Barkley je zamijenio Ewinga... Kasnije je ušao i Robinson... Ali samo po 'pljusku'. Amerikanci su izgubili loptu, a visoko, visoko u zrak vinuo se Dražen i pogodio novu tricu za samo 23-20 SAD-a.

U sljedećem trenutku nitko nije znao što se događa. Presjekli smo loptu, Arapović je išao na zakucavanje i promašio, a ovaj put je Dražen njemu 'vratio uslugu' i zabio popravni šut. Dvorana je bila u šoku, Hrvatska je imala pola koša zaostatka za vjerojatno najjačom košarkaškom reprezentacijom u povijesti.

'Spusti se, Franjo'

A kada je u idućem napadu Michael Jordan promašio tricu, a Kukoč asistirao za kultno zakucavanje Arapovića preko Robinsona legendarni komentator Slavko Cvitković u ekstazi je povikao onu svoju legendarnu "Spusti se Franjo".

Hrvatska je usred Barcelone povela protiv košarkaške reprezentacije SAD-a, a nakon dodatnog slobodnog bacanja Arapovića rezultat je bio 25-23. Nije to bio san. Bila je to realnost, realnost u kojem je Hrvatska pokazala svoju vrijednost na velikoj pozornici i dala barem neko veselje i radost našim braniteljima koji su se borili za neovisnost Hrvatske. To je trenutak koji nam nitko ne može i neće oduzeti.

Nažalost, već u idućem napadu Barkley je pogodio tricu i priča je bila gotova. Izgubili smo utakmicu 117-85, Amerikanci su po drugi put na turniru bili bolji, ali niti izborniku Petru Skansiju niti ikome od igrača nije bilo krivo. Hrvatska je osvojila povijesnu srebrnu medalju na Olimpijskim igrama protiv momčadi koja je 2010. godine kolektivno primljena u NBA Kuću slavnih.

Koliko je Dražen Petrović bio moćan i priznat u košarkaškom svijetu, dokazao je najbolji košarkaš svih vremena Michael Jordan koji je nekoliko godina kasnije pohvalio košarkaškog Mozarta i Hrvatsku.

- Uživao sam igrati protiv Dražena. Bio je veliki igrač, nikog se nije plašio. Uvijek je bio maksimalno koncentriran, borben i samouvjeren. U svakom našem dvoboju, tako i u onom u Barceloni, išli smo snažno jedan na drugog. Protiv njega se drukčije nije moglo, bili tu maksimalni dvoboji, na samom rubu. Ostavio je dubok trag u NBA, pokazao je ostalim Europljanima kako se može uspjeti - rekao je Mike.

Foto: 24sata Video

S pravom možemo reći da floskula 'srebro zlatnog sjaja' u ovom slučaju poprima pravo značenje. Bilo je to srebro jednako zlatu, jer zlato je ovoga puta bilo rezervirano za Dream Team, jedini pravi Dream Team u povijesti, sve ostalo su kopije...

Hrvatski junaci zapisali su našu košarku na kartu Europe, no tri godine kasnije osvojili smo na Euru posljednju medalju i od tada smo 'suhi'. Nismo se plasirali na SP koji se ove godine igra u Kini, a u kvalifikacijama smo gubili od Poljske i Nizozemske, bez uvrede, ali od reprezentacija koje bi Dražen i ekipa 'kantali' i po 20 razlike.

No preostaje nam jedino proviriti u sjećanja i sjetiti se prošlih, puno boljih vremena, poput te večeri u Barceloni otprije 27 godina kakva se sigurno nikada neće ponoviti.

Barcelona, Olimpijske igre, finale košarkaškog turnira, 8. kolovoza 1992.

Hrvatski košarkaši koji su nastupali: Dražen Petrović, Velimir Perasović, Danko Cvjetičanin, Toni Kukoč, Vladan Alanović, Franjo Arapović, Žan Tabak, Stojko Vranković, Alan Gregov, Arijan Komazec, Dino Rađa i Aramis Naglić.