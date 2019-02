Prošlo je 60 godina od pogibije legendarnih 'Busbyjevih beba'

Čak 60 godina! Toliko je prošlo od najpoznatije avionske nesreće nekog sportskog kolektiva u povijesti.

Radi se o čuvenim 'Busbyjevim bebama' koje su stradale u padu aviona 1958 u Münchenu. U tragediji je život izgubilo osmero nogometaša slavne generacije Manchester Uniteda vraćajući se iz Beograda s utakmice Lige prvaka protiv Crvene zvezde.

Nesreća se zbila nakon što je avion zbog lošeg vremena sletio u bavarsku prijestolnicu. Iz trećeg pokušaja avion je poletio, no na kraju piste je zapeo na nanos snijega zbog čega je avion izgubio kontrolu te je probio ogradu i krilom udario u obližnju kuću.

U nesreći i od posljedica iste stradalo je 23 od 44 putnika, od kojih su bila i dva Unitedova trenera, tajnik i osam novinara.

Poginuli:

Duncan Edwards, Roger Byrne, Mark Jones, Tommy Taylor, David Pegg, Geoff Bent, Eddie Colman i Liam Whelan

Tragedija je odjeknula u svijetu jer je Manchester United predvođen Bobbyjem Charltonom, koji je preživio, bio u samom vrhu europskog nogometa. 'Busbyjeve bebe' kako su ih zvali po njihovu menadžeru Mattu Busbyju imali su priliku postati tek treća premierligaška momčad s tri uzastopna naslova engleskog prvaka. Bili su aktualni branitelji Charity Shielda te su prošli u drugo uzastopno polufinale u tadašnjem Kupu prvaka.

#OnThisDay in 1958, we faced Red Star Belgrade in what was to be our final game before the Munich Air Disaster.



Tomorrow, we remember the men we lost. #MUFC pic.twitter.com/Esh1AkLTY0 — Manchester United (@ManUtd) 5. veljače 2019.

Nakon tragedije razmišljalo se čak o gašenju kluba, no United je nastavio pobjedom rezervi nad Sheffield Wednesdayem koji su nosili dresove bez imena na leđima. 'Crveni vragovi' su uspjeli dogurati do finala FA Cupa, te su u prvom susretu polufinala Lige prvaka svladali Milan na Old Traffordu. Real, kasniji pobjednik, kao i Crvena zvezda založili su se za ideju da se naslov dodijeli Manchesteru, no prijedlog nije prošao.

A reminder that tomorrow's gathering, in remembrance of those we lost in the Munich Air Disaster, takes place at the East Stand Memorial from 14:45 GMT. All are invited to attend. pic.twitter.com/vI8FXsIjLY — Manchester United (@ManUtd) 5. veljače 2019.

Deset godina kasnije druga generacija 'Busbyjevih beba' osvojila je europski naslov s Georgeom Bestom i Denisom Lawom, ali i dvojicom preživjelih Charltonom i Billom Foulkesom.

Čovjek stvarno mora imati vraški puno nesreće da nastrada u padu aviona. U 2018. godini je prema Mreži za sigurnost zrakoplovstva (ASN) zabilježeno samo deset smrtonosnih avionskih nesreća u kojima je 79 ljudi smrtno stradalo.

Općepoznato je da je zračni promet najsigurniji, a iz godine u godinu sve je manje nesreća. Prema konzultantskoj kući To70, trenutna stopa je jedna fatalna nesreća na 16 milijuna letova.

Nažalost, jedna takva zadesila je argentinskog nogometaša Emiliana Salu koji je prije dva tjedna iz francuskog Nantesa poletio za Cardiff, ali tamo nikad nije stigao. On i pilot Dave Ibbotson tragično su stradali, a olupinu i tijela još pokušavaju izvući iz Engleskog kanala.