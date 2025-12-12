Obavijesti

ZANIMLJIV PRIJEDLOG

Prošlogodišnji finalist 'zagrizao' za Zupca? Razmjena je sve bliže

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dale Zanine/REUTERS

Ivica Zubac igra sjajnu sezonu, ali njegovi Clippersi su jako loši. Već su 18 puta izgubili, nemaju pickova na draftu i pred raspadom su, a to i mogli iskoristiti Pacersi kojima bi Zubac sjajno "legao"

Los Angeles Clippersi proživljavaju jednu od najgorih sezona u posljednjem desetljeću, a kad momčad tone, glasine o razmjenama igrača postaju svakodnevica. U centru pažnje brojnih klubova je hrvatski reprezentativac Ivica Zubac. Unatoč katastrofalnim rezultatima momčadi, on igra sjajno i postao je jedna od najtraženijih "roba" na tržištu uoči prijelaznog roka.

NBA: Los Angeles Clippers at Los Angeles Lakers
Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Indiana očajnički traži centra

Najkonkretniji i najglasniji interes pokazuju Indiana Pacersi. Momčad iz Indianapolisa aktivno traži dugoročno rješenje na centarskoj poziciji nakon što su u slobodnim igračima ostali bez svog dugogodišnjeg startera Mylesa Turnera. Prema pisanju uglednih američkih NBA insajdera poput Bretta Siegela iz ClutchPointsa, Pacersi su već obavili službeni poziv prema Los Angelesu kako bi ispitali dostupnost hrvatskog centra. Indiana ima sve što je potrebno za veliku razmjenu – obećavajuće mlade igrače poput Bennedicta Mathurina i Jaracea Walkera, kao i kontrolu nad svim svojim budućim izborima prve runde drafta. Zubac se savršeno uklapa u njihovu viziju, kako igrački tako i financijski, jer je njegov ugovor kompatibilan s maksimalnim plaćama koje već imaju Tyrese Haliburton i Pascal Siakam.

Što kažu Clippersi?

S druge strane, službeni stav Clippersa jest da nemaju namjeru odreći se Zubca. Hrvat je postao stup njihove obrane i važna napadačka opcija, a prošle sezone je bio izabran u drugu najbolju obrambenu petorku lige te je završio šesti u izboru za najboljeg obrambenog igrača.

NBA: Los Angeles Clippers at Dallas Mavericks
Foto: Jerome Miron/REUTERS

Međutim, stvarnost je neumoljiva. S omjerom od samo šest pobjeda i 18 poraza, Clippersi su prikovani za dno Zapadne konferencije. Potpuna rekonstrukcija momčadi čini se kao sve izglednija opcija, a Zubac je igrač koji im može donijeti najviše u tom procesu. Clippersi očajnički trebaju izbore na draftu, kojih nemaju sve do 2030. godine. Konkurentski direktori u NBA ligi vjeruju da bi Clippersi ipak sjeli za stol kad bi na njega stigla ponuda koja uključuje više izbora prve runde drafta.

Vrijedan ugovor i sjajne brojke

Zubac (28) igra još jednu odličnu sezonu s prosjekom od 15.9 koševa, 11.6 skokova i 1.1 blokadom po utakmici, uz fantastičan postotak šuta iz igre. Uz to, ima i vrlo povoljan ugovor, potpisan u ljeto 2024., koji mu jamči oko 55 milijuna eura kroz tri sezone. Takav igrač na takvom ugovoru je "sveti gral" za momčadi koje se žele boriti za vrh. Siegel je čak složio i potencijalni paket razmjene: Pacersi bi za Zubca i Kobea Browna u L.A. poslali Obi Toppina, Jaracea Walkera i čak tri izbora na draftu (jedan prve i dva druge runde).

Rok za razmjene igrača je još nekoliko mjeseci daleko, pa će biti vremena za duge pregovore. Iako se Clippersi javno nećkaju, svaki novi poraz gura ih bliže odluci o potpunom remontu. Ivica Zubac je njihova najvrjednija imovina za izgradnju budućnosti, a Indiana Pacersi se čine kao momčad koja je spremna platiti visoku cijenu kako bi ga već ove sezone dovela u svoje redove.

OSTALO

