Prosuli nemoguće pa otpustili izbornika nakon šest mjeseci

Izbornik kostarikanske reprezentacije Fernando Bocha Batista smijenjen je dva poraza na početku CONCACAF Lige nacija, objavio je Kostarikanski nogometni savez.

Kostarika je izgubila na početku Lige nacija od Curaçaa i Haitija, zbog čega su argentinski trener i njegov stručni stožer ostali bez posla samo šest mjeseci nakon preuzimanja dužnosti. Privremeno će dužnost izbornika preuzeti bivši kostarikanski nogometaš Bryan Ruiz (41).

Kostarika je stigla do četvrtfinala Svjetskog prvenstva 2014. nakon prolaska skupine u kojoj su bili Italija, Engleska i Urugvaj. No na sljedeća dva svjetska prvenstva nije uspjela proći grupnu fazu, a nije se ni kvalificirala za ovogodišnji turnir.

Prošlog četvrtka Kostarika je kod kuće izgubila od Curaçaa Dicka Advocaata rezultatom 4-3, unatoč vodstvu od 3-0 na poluvremenu. Tri dana kasnije doživjeli su poraz od 0-2 protiv Haitija. Prije toga je u prijateljskim utakmicama izgubila od Engleske (3-0), Kolumbije (3-1), Irana (5-0) i remizirala s Jordanom 2-2.