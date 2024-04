Protivnici nisu bitni, o prvaku će odlučivati derbi! A izgleda da Sopić ima sve dijelove Exodije

Vrijeme je za ddddvoboj! Rečenica je to koja je obilježila djetinjstva mnogih u mojoj generaciji, a gledali smo tad kako Yugi Muto izlazi na megdan mnogim Yu-Gi-Oh duelistima i sa 'srcem u kartama' niže pobjede, dok rival Seto Kaiba novac i sve resurse iskorištava da bi njegov deck bio što bolji, a bilo mu je to dovoljno da dugi niz godina bude najbolji, bez obzira na to što neki put njegova izdanja nisu bila najbolja. Ako je trebalo na silu - na silu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.