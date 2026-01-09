Protivnik Hrvatske u problemu uoči EP-a: Jedan od najboljih igrača morao hitno u bolnicu

Brojimo još sitno do početka Europskog rukometnog prvenstva u Švedskoj, Norveškoj i Danskoj koje počinje 15. siječnja, a loše vijesti stižu iz tabora domaćina Švedske koji su jedni od protivnika 'kauboja' u skupini.

Naime, Švedska je igrala pripremnu utakmicu protiv reprezentacije Brazila i uvjerljivo slavila s velikih 33-24, ali cijelu utakmicu zasjenila je ozljeda jednog od njihovih najvažnijih igrača. Golmana Andreas Palicka (39) lopta je pogodila u glavu te mu je stradalo oko. Odmah je intervenirala medicinska služba, a Palicka je za vrijeme utakmice prevezen u bolnicu gdje mu je pružena pomoć.

Nakon incidenta, oglasio se i liječnik švedske reprezentacije Amar Sigurdsson koji je izjavio:

- Palicku je pregledao specijalist za oči, utvrđeno je da ima krvarenje. Idućih nekoliko dana neće trenirati, ali nadamo se da će se nakon nove procjene, početkom idućeg tjedna, moći vratiti treninzima i biti spreman za premijeru na Euru.

Oglasio se i sam Palicka koji je naglasio kako je zahvalan na brzoj intervenciji liječnika.

- Naravno da se uplašiš kad dobiješ udarac u oko, želiš biti siguran da nije riječ o nečemu ozbiljno. Zahvalan sam na tome što sam mogao brzo doći do specijalista koji nas je umirio - rekao je pa optimistično dodao:

- Osjećam se puno bolje, sretan sam što su izgledi da se potpuno vratim početkom idućeg tjedna vrlo dobri. Ponosan sam što mogu nastupiti na Švedsku za Europskom prvenstvu koje je pred nama.

Hrvatska i Švedska igraju zadnju, treću utakmicu u skupini koja je na rasporedu 21. siječnja. Na otvaranju prvenstva 17. siječnja Hrvatska će snage odmjeriti s Gruzijom, a dva dana kasnije slijedi susret protiv Nizozemske i na kraju skupine čekaju nas domaćini.