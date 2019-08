Protivnik mu je skoro slomio nogu, a on ga pozvao na roštilj

Kako često možemo čuti u nogometnom žargonu, forma je prolazna, a klasa je vječna. E tako možemo reći i jednom gospodin, uvijek gospodin. Sve te epitete apsolutno je zaslužio jedan od najboljih paragvajskih nogometaša u povijesti Roque Santa Cruz (37).

Bivši napadač Bayerna, Cityja i Betisa danas je u zalasku karijere i vratio se u svoj Paragvaj odigrati još koju godinu onako za sebe, za 'gušt'. Romantičarski, kako mu to i priliči, vratio se u Olimpiju Asuncion, klub u kojem je i započeo nogometnu karijeru.

On i njegov klub su u prvenstvu igrali protiv Sportiva Luquena, no Santa Cruz je doživio tešku ozljedu krajem utakmice. Gostujući igrač Richard Cabrera uklizao mu je žestoko i raskrvario mu nogu, On je za to dobio crveni, a legendarni napadač je morao izaći iz igre.

Foto: PIXSELL, REUTERS

No shvativši da je kriv, Cabrera se odmah poslije meča ispričao Roqueu, a onda je uslijedilo iznenađenje. Bivši igrač Bayerna odlučio ga je pozvati na večeru kako bi se malo podružili i kako bi mu oprostio za grozan start.

Pozvao ga je kod sebe doma i napravio mu roštilj. Dvojac se se družio cijelu večeru, a a Santa Cruz je sve objavio na društvenim mrežama.

Santa Cruz oduševio je sve sa svojim potezom. Protivnik ga ozlijedio, a on ga pozvao na večeru. To je kao da vas netko istuče i onda ga vi nahranite.

Roque Santa Cruz recebeu uma entrada forte do Richard Cabrera do S.Luqueño. Roque saiu machucado e Cabrera foi expulso. Nos dias seguintes, Cabrera recebeu muitos insultos, críticas e ameças, então Roque o convidou para um churrasco e falou:"o que acontece no campo fica no campo" pic.twitter.com/fqwfKccp6G — Liberta Depre (@liberta__depre) August 14, 2019

Santa Cruz je karijeru započeo upravo u Olimpiji 1998. godine, a samo godinu kasnije otišao je u Bayern München gdje je proveo narednih osam godina i postao legenda kluba. Tamo se itekako naosvajao trofeja. Osvojio je pet puta Bundesligu, četiri puta njemački kup i jednom Ligu prvaka. Nakon toga preselio je 2007. u Blackburn pa u Manchester City gdje je osvojio Premier ligu. Igrao je još i za Betis, Malagu, Cruz Azul, da bi u konačnici stigao u Olimpiju.

Za reprezentaciju Paragvaja nastupio je 82 puta i zabio 25 golova. Igrao je na Svjetskim prvenstvima u Koreji i Japanu 2002. godine, u Njemačkoj 2006. i u Južnoj Africi 2010. kada je njegova reprezentacije stigla do četvrtfinala gdje su ispali od Španjolske koja se kasnije i okitila naslovom.