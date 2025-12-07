Obavijesti

Sport

Komentari 0
NASTAVLJAJU ODUŠEVLJAVATI

Protivnik Rijeke 'utrpao' četiri komada u slovenskoj ligi uoči Konferencijske lige na Rujevici

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Protivnik Rijeke 'utrpao' četiri komada u slovenskoj ligi uoči Konferencijske lige na Rujevici
Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

Rijeka i Celje će igrati u četvrtak na Rujevici u 5. kolu Konferencijske lige. Uoči tog susreta Celje je treće s devet bodova, a Rijeka 24. s pet.

Sljedeći suparnici Rijeke u Konferencijskoj ligi, nogometaši Celja u 18. kolu slovenskog prvenstva na svom su terenu svladali Primorje sa 4-1.

Golove za Celje postigli su Kotnik (12), Vodeb (26), Požeg Vancaš (56) i Poplatnik (78), dok je Kadrić (30) bio jedini uspješan za Primorje.

Celje, koje je izgubilo samo jednu utakmicu ove jeseni u prvenstvu, uvjerljivo je vodeće na ljestvici sa 43 boda, 12 manje imaju prvi pratitelji Maribor i Koper. Primorje je predzadnje, deveto sa 15 bodova.

Rijeka i Celje će igrati u četvrtak na Rujevici u 5. kolu Konferencijske lige. Uoči tog susreta Celje je treće s devet bodova, a Rijeka 24. s pet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak
LJUBAV CVJETA

FOTO Zbog bivšeg hajdukovca je ostavila sve. Nekad i grudnjak

Leonie June njemačkog nogometaša albanskog podrijetla koji je do ove zime bio u Hajduku upoznala je preko poruka. Dugo su se dopisivali i jedva čekali upoznati, a sad su uplovili u bračne vode
Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...
VREMEPLOV

Prepoznajete li ga? Prije 20 godina plijenio pozornost, a sad je hrvatski reprezentativac...

Te 2005. godine bio je poznatiji samo kao sin Joška Vlašića i brat poznate atletičarke Blanke. Danas je Nikola Vlašić (27) hrvatski nogometni reprezentativac i igrač Torina
Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je
FOTO: MARGARIDA CORCEIRO

Zavodljiva Portugalka cura je svjetskog prvaka! Bila u vezi s nogometašem i varala ga je

Margarida Corceiro (23) portugalska je glumica, model i influencerica, a na Instagramu ju prati preko 2 milijuna ljudi. Viđena je kako ljubi Landa Norrisa, a "petljala" je i s nogometašem Joaom Felixom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025