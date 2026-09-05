Prozvao je Hrgu, a Poljak ga je poslao da ponovno promisli... Knyba je izdominirao Ruiza

Andy Ruiz Jr. nakon dvije godine ponovno je ušao u ring, ali Damian Knyba nadboksao ga je kroz gotovo cijelu borbu te na kraju slavio jednoglasnom odlukom sudaca. Borba je održana u Prudential Centeru u Newarku, a za bivšeg svjetskog prvaka je imala dodatnu težinu. Upravo je nedaleko od tog mjesta 2019. godine šokirao boksački svijet kada je pobijedio Anthonyja Joshuu i osvojio naslove svjetskog prvaka.

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Od početka je Knyba koristio fizičku prednost. Poljski teškaš visok 201 centimetar držao je Ruiza na distanci, radio dugim prednjim direktom i kontrolirao tempo. Ruiz je teško dolazio u poziciju iz koje bi mogao povezati svoje udarce i nametnuti ritam. Kako su runde prolazile, odnos snaga nije se mijenjao. Knyba je ostao oprezan, nije tražio nepotrebne razmjene i većinu vremena držao Amerikanca izvan optimalne udaljenosti za napade.

Ključni trenutak dogodio se u sedmoj rundi. Knyba je pogodio snažnom desnicom, uzdrmao Ruiza i potom ga dodatnom serijom udaraca poslao na pod. Ruiz se podigao i završio rundu, a u osmoj je pokušao povećati intenzitet. Imao je nekoliko boljih akcija, no nije uspio ozbiljnije ugroziti Poljaka.

Knyba je do kraja ostao koncentriran i priveo meč kraju bez većih problema. Sva tri suca pobjedu su dodijelila upravo njemu.

Za 28-godišnjeg Poljaka ovo je najveći rezultat profesionalne karijere. Pobjeda protiv bivšeg prvaka trebala bi mu donijeti i nove prilike u teškoj kategoriji. Ruiz je, s druge strane, nakon dvije godine izostanka iz ringa ostao bez odgovora na Knybinu visinu, doseg i način borbe. Amerikanac je prije meča tražio pobjedu koja bi mu ponovno otvorila vrata većih okršaja, ali nakon ovakve predstave put prema vrhu ponovno će morati graditi.

Poraz je zanimljiv i hrvatskoj publici jer je Ruiz posljednjih godina bio među imenima koja su se povezivala s potencijalnim velikim borbama za boksače iz vrha, uključujući Filipa Hrgovića.

Nakon meča Ruiz se nije pomirio s ishodom. Zamjerio je Knybi način na koji se borio i smatrao da je Poljak u nekim situacijama prečesto koristio držanje. Bivši prvak odmah je zatražio novu borbu, uz poruku da bi sudac u revanšu morao strože reagirati na takve situacije.

Ipak, ono što je pokazao u Newarku otvorilo je dosta pitanja. Njegova brzina ruku, koja je godinama bila jedno od njegovih glavnih oružja, protiv Knybe nije došla do izražaja, dok je dvogodišnja pauza očito ostavila velik trag na njegovom nastupu.