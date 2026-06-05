Pršir napušta Goricu, a iako mu ističe ugovor klub će zaraditi

Momčad Marija Carevića napušta kapetan Jurica Pršir (26). Veznjak koji je godinama bio najbolji igrač Gorice imao je ugovor koji ga je s klubom vezao do prvog dana kolovoza. Ove je sezone odigrao 36 utakmica u svim natjecanjima, postigao osam golova i dodao tri asistencije.

Karijeru je započeo u omladinskom pogonu Zagreba, a njegov talent brzo je prepoznao Dinamo, za koji je igrao u U-17 i U-19 momčadi. Nakon toga prešao je u najvećeg rivala Hajduk, gdje je nastupao za drugu momčad. Priliku u prvoj momčadi nikada nije dobio pa je 2020. besplatno prešao u Goricu.

Sada bi, kako doznaje Alen Lesički iz Germanijaka, karijeru trebao nastaviti u Wisli iz Plocka. Iako je za njega i ranije bilo upita, posebno iz HNL-a, Pršir će pojačati hrvatsku konkurenciju u Poljskoj. Trebao bi potpisati četverogodišnji ugovor s Wislom. Gorica bi za prijevremeni raskid ugovora trebala dobiti 200 tisuća eura odštete.

Wisla je u ludoj prošloj sezoni poljskog prvenstva završila osma, četiri boda iza Katowica, koje su uhvatile peto mjesto, posljednje koje je vodilo u kvalifikacije za Europu. U Wisli će Pršira dočekati Deni Jurić, bivši napadač Dinama koji je svojedobno bio na posudbi u Gorici i s njim igrao u Turopolju, te Marin Karamarko, bivši junior Hajduka.