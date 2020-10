Prva djevojka koja je zaigrala s muškarcima: Ime sam dobila zbog Gospodara prstenova

Eowyn Marjanović (15) zaigrala je za seniorsku momčad Olimpije iz Karlovca i osvojila naslov: Nisu me štedjeli, a od brzine loptice pukla mi je usnica - kaže Eowyn, koja je tako ušla u hrvatsku povijest

<p>Jesu li dečki imali popusta i malo slabije bacali? Ma, kakvi, još su pojačali, ha, ha... Loptica ide oko 150 kilometara na sat i imate sekundu, dvije, da reagirate i udarite je palicom, počinje<strong> Eowyn Marjanović</strong>.</p><p>Bejzbol momčad Olimpije iz Karlovca osvojila je naslov prvaka Hrvatske, što ne bi bilo neobično, da za njih nije zaigrala tinejdžerka Eowyn. Naime, 15-godišnja Karlovčanka prva je djevojka koja je zaigrala za mušku seniorsku momčad i osvojila naslov prvaka. </p><p>- Roditelji su mi dali ime jer su veliki obožavatelji Tolkienovog romana i Gospodara prstenova. Puna nam je kuća stvari vezanih uz Hobbita i Gospodara prstenova - kaže mlada sportašica.</p><p>A krenulo je slučajno.</p><p>- Bila sam na moru kad su me nazvali iz kluba i rekli: “Dođi, trebaš nam”. Bio je to šok za mene - priča Eowyn koja je hrabro ušla u “ring” s dvostruko starijim muškarcima.</p><p>Prvo je trenirala atletiku, skok u dalj, no prestala je zbog školskih obveza. Dvije godine je apstinirala, a zatim se zaljubila u softball i bejzbol.</p><p>- U školi su osvanuli plakati kojima se pozivaju dječaci, ali i djevojčice u školu bejzbola. Sestra Loryen je prva počela trenirati, a nakon par mjeseci sam se i ja priključila - govori Eowyn, te nas upozorava.</p><p>- Pazite, loptica - sklanja nas u stranu, dok prema nama leti loptica brzinom od stotinu kilometara na sat. Naslonjeni na ogradu pratimo utakmicu softballa na zagrebačkom Jarunu. Iskreno, pravila nam nisu nešto prejasna.</p><p>- Ma, ne brinite, igra ima puno pravila i ne možemo ih sve znati jer se skoro svaki put dogodi neka nova situacija - priča Eowyn, te, nakon što je prošla opasnost, objašnjava.</p><p>- Zna se dogoditi da loptica pogodi nekoga iz publike (to nam je bio najveći strah), a najčešće ozljede su ozljede lakta i ramena, a vidite i moju usnicu - nasmijala se Eowyn. pokazavši naotečenu gornju usnicu. Opasna leteća “kugla” sletjela je i na usnicu mlade Eowyn, srećom, zubi su na broju, ali oteklina je i više nego vidljiva. Obzirom na slabu popularnost softballa, postoje samo četiri kluba (tri iz Zagreba i jedan iz Zadra) te svega stotinjak djevojaka, koliko ih igra ovaj sport u Hrvatskoj, a Eowyn je upornošću zaslužila mjesto u muškoj momčadi.</p><p>- Dečki su me odlično prihvatili , podržavaju me i super funkcioniramo kao tim. Nema klanova i podjela, međutim kad smo na terenu onda je druga priča - kaže nam Eowyn.</p><p>Mlada Karlovčanka učenica je jezične Gimnazije u Karlovcu, a velika joj je želja upisati Medicinski fakultet.</p><p>- Nisam sigurna što bih odabrala kada bih morala birati između karijere i fakulteta, ali mislim da bi to ipak bio fakultet jer se u Hrvatskoj od bejzbola i softballa ne može živjeti, kao, primjerice, u nekim drugim državama - objašnjava Eowyn.</p><p>Uskladiti školske obaveze i treninge sigurno nije lako, ali zasada uspijeva sve odraditi.</p><p>- Neki profesori znaju čime se bavim, ali uglavnom nema popuštanja. Bejzbol mogu igrati dugo, dok god sam u dobroj fizičkoj spremi - kaže Eowyn.</p><p>Rukavica za bejzbol stoji oko 1500 kuna, a Eowyn igra s...</p><p>- Rukavicom starom deset godina. Dobila sam je na dar od suca - zaključuje simpatična Karlovčanka, prva djevojka u Hrvatskoj koja je osvojila naslov s muškom momčadi. Eh, da, nije to sve, trenutačno lovi još jedan naslov, u ženskoj konkurenciji...</p>