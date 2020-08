Prva HNL 00/01.: Ivanišević je slavio Hajdukov naslov pa svoj, a Cibalia izbacila Arkanov klub

Bila je to sezona u kojoj je Marijo Dodik postavio rekord po broju golova u jednoj utakmici, koji do danas nije srušen. Hajdukovu trofejnu generaciju predvodio je legendarni brk Zoran Vulić

Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu 24sata pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova "30. sezona HNL-a". Deseta sezona Prve HNL 2000./2001. bila je specifična po velikom slavlju Hajduka pobjedom u posljednjem kolu na gostovanju kod Varteksa te fantastičnom dočeku u Splitu. 

Jubilarnu desetu sezonu HNL-a osvojio je Hajduk. Splitski 'bili' su u ligi 12 s dodatkom Lige za prvaka i Lige za ostanak bili najbolji te na kraju slavili s bodom prednosti ispred Dinama, iako su osnovni dio sezone završili tek na trećem mjestu s pet bodova manje od prvog Dinama te tri manje od te sezone sjajnog Osijeka.

Prvi dio prvenstva obilježio je Osijek, koji je pored naslova jesenskog prvaka imao i odličan nastup u Europi. Nakon izbacivanja danskog <b> Brondbyja </b> i bečkog <b> Rapida</b>, sekunde su Slavonce dijelile od prezimljavanja protiv praške <b> Slavije</b>. Osječani su u osnovnom dijelu sezone imali po pobjedu i remi protiv 'modrih' i 'bilih', međutim u nastavku su Slavonci malo posustali, a za naslov su se do kraja ipak borili <b> Hajduk </b> i <b> Dinamo</b>.</p><h2>Rekordnih šest golova Marija Dodika</h2><p>Najuvjerljiviju pobjedu te sezone ostvario je <b> Slaven </b> <b> Belupo </b> koji je u 12. kolu 21. listopada 2000. u popodnevnim satima svladao Varteks 7-1, a utakmica će ostati pamćena i po tome što je <b> Marijo </b> <b> Dodik </b> u dresu Slavena zabio <b> šest golova</b>, što je do danas rekordan broj postignutih golova u jednoj utakmici.</p><p>Dodik je zabio u četvrtoj, pa u 16. iz penala, a u 21. minuti već je ostvario hat-trick. <b> Zoran Kastel </b> zabio je gol za Varteks u 37., a Dodik je u 64. nastavio niz. Samo dvije minute kasnije za 5-1 zabio je <b> Renato </b> <b> Jurčec</b>, da bi Marijo Dodik u 83. iz penala povisio na 'teniskih' 6-1, a onda i u 88. minuti zabio svoj šesti gol te još jedan hat-trick u drugom poluvremenu. Varaždinsku je momčad tada vodio <b> Ivan Katalinić</b>, a na terenu su bili <b> Veldin Karić </b> i <b> Saša </b> <b> Bjelanović</b>.</p><p>Hajduk je te sezone samo jednom svladao Dinamo, no zahvaljujući nekoliko kikseva zagrebačke momčadi 'bili' su pobjedom u posljednjem kolu protiv Varteksa u Varaždinu 4-2 osvojili svoj ukupno četvrti naslov pobjednika HNL-a. U gruboj utakmici s velikim brojem pripadnika <b> Torcide </b> na stadionu Varteksa, glavni sudac <b> Goran Marić </b> iz Zagreba podijelio je čak osam žutih kartona, a Hajdukov junak bio je <b> Stanko Bubalo</b>. Među navijačima Hajduka tada je u Varaždinu bio i <b> Goran Ivanišević</b>, koji će nekih mjesec dana kasnije osvojiti Wimbledon i kojemu će Split prirediti jednako lud doček na Rivi.</p><p><b>Ivan </b> <b> Leko </b> zabio je za vodstvo Hajduka u 12. minuti sjajnim udarcem iz slobodnog udarca, no Veldin Karić je iz penala, kojeg je sam izborio nakon što ga je u jednom prodoru srušio Pletikosa, izjednačio u 20. minuti. Ivan Leko ponovno vraća 'bile' u vodstvo nakon dobro izvedenog udarca s bijele točke u 26. minuti nakon što je Kastel srušio Bubala, no samo dvije minute kasnije <b> Saša Bjelanović </b> je udarcem glavom zabio za 2-2. Hajduku vodstvo vraća Bubalo u 35. nakon sjajnog prodora Bošnjaka, a Bubalo je zabio i u 62. minuti za konačnih 4-2 i proslavu prvaka.</p><p>Varteks je tada vodio <b> Branko Janžek</b>, a na klupi Hajduka sjedio je <b> Zoran Vulić </b> koji je tada u momčadi imao <b> Stipu </b> <b> Pletikosu</b>, <b> Gorana Sablića</b>, <b> Antu Mišu</b>, <b> Marija </b> <b> Carevića</b>, <b> Igora Musu</b>, <b> Ivana </b> <b> Bošnjaka</b>, <b> Zvonimira </b> <b> Deranju</b>, <b> Srđana Andrića</b>... Dinamo se nadao kiksu Hajduka te je u zadnjem kolu na Maksimiru svladao Slaven Belupo 6-2 uz hat-trick <b> Boška </b> <b> Balabana</b>, dva gola <b> Tome </b> <b> Šokote </b> i jednog <b> Igora </b> <b> Cvitanovića</b>, no već spomenuta pobjeda Hajduka u Varaždinu značila je kraj niza od pet osvojenih naslova za 'modre' te slavlje Hajduka kao prvog prvaka Hrvatske u 21. stoljeću.</p><p>Vjerni navijači pružili su <b> Hajduku </b> na splitskoj rivi šampionski doček ravan onome iz 1971. godine, kad je naslov, u godini prepunoj simbolike, došao u <b> Split</b>. Hajduk je tada <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> nakon 16 godina postao prvak tadašnje države pobjedom u Beogradu nad Partizanom. Beograđani su vodili 3-0, a završilo je 3-4 te je titula došla u Split. </span></p><p>- Vjerujem da su gledatelji imali razloga zadovoljni otići sa ove utakmice koja je po mnogo čemu bila prava prvenstvena, prije svega po izuzetnom ambijentu, a <b> Varaždin </b> će mi ostati u najljepšoj uspomeni ponajprije stoga jer smo konačno postali <b> državni </b> <b> prvaci</b>. Zadovoljan sam svojom igrom i zahvaljujem našim navijačima, nezamjenjivoj Torcidi koja nas je i ovaj put bodrila na način da smo se osjećali kao da igramo na Poljudu - rekao je tada <b> Stipe </b> <b> Pletikosa</b>, a svakako najviši gledatelj tada na tribinama bio je <b> Stojko </b> <b> Vranković</b>.</p><p>Legendarni košarkaš, '<b>drniški orao</b>', nikad nije tajio da je u nogometu žestoki hajdukovac, a tada nije propustio priliku da osobno bude u Varaždinu:</p><p>- Tako rijetko mogu gledati <b> Hajduk</b>, a kad mi se sad otvorila mala mogućnost odmah sam požurio u Varaždin. Drago mi je da sam prisustvovao ovoj fešti i velikom slavlju. Lijepo je bilo na nogometu, gledati Hajduk - rekao je <b> Vranković</b>.</p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Navijači <b> Hajduka </b> ludo su slavili diljem Hrvatske, a </span> <span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> slavlja je bilo i u jednom zagrebačkom kafiću gdje je jedan navijač Hajduka slavlje skoro platio životom. Zadobio je dvije ubodne rane, a jedan od bivših vođa <b> Bad </b> <b> Blue Boysa </b> nožem mu je probio oba plućna krila. Spašen je srećom hitnom intervencijom u Kliničkoj bolnici <b> Dubrava</b>. </span></p><p>'Bile' je u početku sezone vodio <b> Petar Nadoveza </b> koji je upravljao Hajdukom u 13 ligaških utakmica, a otišao je između ostalog i zbog ranog europskog ispadanja od mađarskog <b> Dunaferra</b>, već u drugom pretkolu Lige prvaka.</p><h2>Osijek sjajan u Europi</h2><p><b>Dinamo </b> je u Europi ispao u trećem pretkolu kada je bolji bio Milan, no 'modri' su pružili solidna izdanja u Kupu Uefe protiv <b> Slovana </b> iz Bratislave te talijanske <b> Parme</b>. <b> Rijeka </b> je nakon slavlja protiv Vallette u pretkolu Kupa Uefe, u prvom kolu ispala nakon produžetaka od španjolske <b> Celte</b>, a ranije smo spomenuli kako je <b> Osijek </b> zapravo imao najbolji europski put te sezone.</p><p>U Intertoto kupu <b> Cibalia </b> je u prvom kolu prošla srpski <b> Obilić</b>, klub ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana, no onda ispala od mađarske <b> Tatabanye</b>. Slaven Belupo je u istom natjecanju prošao dva kola, <b> Glenavon </b> i <b> Zaglebie </b> <b> Lubin </b> , a onda ispao u trećem kolu od češke <b> Sigme</b>.</p><h2>Najbolji strijelac Šokota, najbolji igrač Balaban</h2><p>Najbolji strijelac prvenstva bio je <b> Tomo </b> <b> Šokota </b> iz Dinama s 20 golova, a najboljim igračem lige te je sezone proglašen njegov suigrač iz Dinama, <b> Boško </b> <b> Balaban</b>.</p><p>U ligu su ušli <b> Pomorac</b>, <b> Zadar</b>, <b> TŠK </b> i <b> Kamen Ingrad</b>, dok je <b> Marsonia </b> u kvalifikacijama za ostanak bila bolja od <b> Solina</b>. Prvu utakmicu klub iz Slavonskog Broda izgubio je na gostovanju 5-2, no uzvratnu je dobio 3-0 i ostao u ligi.</p><p>Tu je sezonu ukupno gledalo <b> 550.650 </b> gledatelja, što je prosječno <b> 2898 </b> gledatelja po utakmici. Zabijeno je ukupno <b> 548 </b> golova, što je <b> 2,854 </b> gola po utakmici. <b>Kup </b> je osvojio <b> Dinamo </b> koji je u finalu svladao <b> Hajduk</b>, dok <b> Superkup </b> ni te sezone nije odigran.</p><h3>1. HNL 2000./2001.</h3>