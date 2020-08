Prva HNL 01/02.: Olić i Cico sa Zagrebom do povijesne titule

Nakon četiri sezone, prvenstvo Hrvatske ponovno se igralo dvokružno sa 16 klubova, a prvak je senzacionalno postao Zagreb, s dva boda ispred Hajduka te čak osam ispred Dinama

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova "<strong>30. sezona HNL-a</strong>". Jedanaesta sezona Prve HNL bila je specifična po prvom i još uvijek jedinom naslovu prvaka nekog kluba izvan dvojca Hajduk/Dinamo. </i></p><p>Nakon četiri sezone, prvenstvo Hrvatske ponovno se igralo dvokružno sa 16 klubova, a prvak je postao <b> Zagreb</b>, s dva boda ispred Hajduka te čak osam ispred Dinama. Momčad iz Kranjčevićeve, koju je s klupe vodio <b> Zlatko </b> <b> Kranjčar</b>, zabila je daleko najviše i primila najmanje golova, a u vrhu napada nezaustavljiv je te sezone bio mladi <b> Ivica Olić </b> .</p><p>Olić je te sezone bio najbolji strijelac prvenstva s 21 golom, a proglašen je i za najboljeg igrača sezone. Uz pomoć par iskusnijih suigrača (<b>Hasančić</b>, <b> Joso Bulat</b>, <b> Duro</b>) donio je Olić u Kranjčevićevu prvi naslov prvaka, zasad i jedini koji u HNL-u nije osvojio netko od dvojca Dinamo/Hajduk. Zagreb je te sezone oba puta svladao Hajduk dok je protiv Dinama imao jednu pobjedu i jedan remi, a spomenimo i kako su svoje premijerne nastupe u 1. HNL ubilježili <b> Kamen Ingrad </b> i <b> Pomorac Kostrena</b>.</p><h2>Avantura TŠK Topolovca</h2><p>Najuvjerljivija pobjeda bila je 8-0. Dogodila se dva puta i u oba slučaja nastradao je <b> TŠK </b> , simpatična momčad iz mjesta <b> Topolovac </b> kraj Siska. Momci su se hrabro borili, ali na kraju su primili ukupno 95 golova, što je <b> negativni rekord HNL-a</b>. U osmom kolu, 23. rujna na stadionu u Kranjčevićevoj <b> Ivica Olić </b> im je zabio četiri gola, a <b> Admir Hasančić </b> i <b> Antonio </b> <b> Franja </b> po dva.</p><p>Na semaforu je pisalo 8-0 za Zagreb iako je tek bila 52. minuta susreta. Momčad iz Topolovca u pretposljednjem je kolu primila šest 'komada' i na gostovanju kod Šibenika. Na Šubićevcu je <b> Mate </b> <b> Dragičević </b> zabio četiri, a po jedan gol zabili su <b> Marko Kartelo</b>, <b> Dragan Pešić</b>, <b> Darko </b> <b> Perić </b> i <b> Danko </b> <b> Jović</b>. TŠK je ovaj put osmi gol primio tek u 89. minuti. Zagreb je titulu osigurao u pretposljednjem kolu remijem 0-0 kod Čakovca jer je <b> Hajduk </b> izgubio kod Hrvatskog Dragovoljca 1-0.</p><p>- Vjerovali smo u ovaj naslov i mislim da smo ga zasluženo osvojili. Nitko nam ne može ništa predbaciti i ponosan sam na ovaj uspjeh - izjavio je tada <b> Zlatko Kranjčar</b>.</p><p>- Na početku prvenstva imali smo ravno deset navijača, a evo sad ih je par stotina. Nadam se da ćemo nastaviti rasti i da ćemo biti još bolji - rekao je <b> Ivica Olić </b> kojeg velika većina označava kao glavnog za iznenađujuće Zagrebovo slavlje.</p><h2>Bilić vodio Hajduk</h2><p>Treba napomenuti i kako je Hajduk do drugog mjesta doveo <b> Slaven </b> <b> Bilić </b> kojemu je to bio prvi trenerski posao. Bilić je zamijenio Nenada Gračana, a nakon odlaska s klupe Hajduka preuzeo je hrvatsku U-21 reprezentaciju.</p><p>Najveće iznenađenje bilo je <b> ispadanje Hrvatskog Dragovoljca </b> nakon šest godina, a njemu su se u drugoj ligi pridružili <b> Čakovec </b> , <b> Marsonia </b> i <b> TŠK </b> . <b> Kamen </b> <b> Ingrad </b> i <b> Šibenik </b> su pobjedama nad <b> Istrom </b> i <b> Vukovarom </b> izborili ostanak u ligi.</p><p><b>Hajduk </b> je u Europi prošao mađarski <b> Ferencvaroš </b> u drugom pretkolu Lige prvaka, no u trećem je nakon produžetaka bolja bila španjolska <b> Mallorca</b>. U prvom kolu Kupa Uefe 'bili' su ispali od poljske <b> Wisle </b> . <b> Dinamo </b> je u pretkolu Kupa Uefe svladao islandsku <b> Floru </b> , no u prvom je kolu ispao od izraelskog <b> Maccabija</b>. <b> Osijek </b> je nakon pobjeda protiv latvijskog <b> Dinaburga </b> u pretkolu, slovenske <b> Gorice </b> u 1. kolu, ispao od grčkog <b> AEK </b> -a u drugom kolu Kupa Uefe.</p><h2>Varteks izbacio Aston Villu iz Europe</h2><p><b>Varteks </b> je pak nakon pobjeda nad <b> Vaduzom </b> iz Lihtenštajna u pretkolu, u prvom kolu senzacionalno izbacio englesku <b> Aston Villu </b> pa ispao u drugom kolu Kupa Uefe od danskog <b> Brondbyja </b> . Varaždinci su na <b> Villa Parku </b> u <b> Birminghamu </b> 20. rujna slavili 3-2, a onda u Varaždinu izgubili 0-1. <b> Saša </b> <b> Bjelanović </b> je u Engleskoj šokirao 30.000 domaćih navijača golom u 44. minuti kada je nakon odličnog dodavanja <b> Mukaja </b> hladnokrvno kroz noge zabio legendarnom <b> Peteru </b> <b> Schmeichelu </b> na njegovom zalasku karijere. U 54. minuti izjednačio je <b> Juan Pablo Angel </b> , no deset minuta kasnije <b> Veldin Karić </b> zabija za novo vodstvo Varteksa. U 70. Angel ponovno izjednačava rezultat, ali Bjelanović u 85. minuti lukavo u padu na ubacivanje Mukaja pred gol Ville još jednom vara Schmeichela za nevjerojatnu pobjedu Varteksa. U uzvratu je Varteks poražen 0-1, no zbog više golova u gostima prošao je u drugo kolo.</p><p>- Pribojavao sam se ove utakmice jer je <b> Aston Villa </b> vrlo dobra momčad, ali bojao sam se i euforije i pritiska, jer mi ne igramo svaki dan pred punim stadionom i s takvim ulogom u utakmici. U prvom dijelu igrali smo dobro, izgubili smo igru izlaskom <b> Mumleka</b>, ali smo izdržali. Čestitke mojim igračima, bili smo ukupno bolji od momčadi koja svaka tri dana igra ovakve utakmice - izjavio je tada trener Varteksa, <b> Branko Janžek</b>.</p><p>- Došli smo u <b> Varaždin </b> pobijediti, nismo uspjeli. Pred očima su nam stalno bila ona tri gola Varteksa iz prvog susreta i izgleda da smo tada prokockali ukupnu pobjedu. Čestitam suparničkoj momčadi na zaista zasluženom uspjehu - rekao je trener Ville, <b> John Gregory </b> .</p><p><b>Slaven Belupo </b> je nakon slavlja nad ciparskim <b> Anorthosisom </b> u prvom kolu, svladao i francusku <b> Bastiju </b> u drugom kolu, no onda u trećem kolu Intertoto kupa ispao od iste one <b> Aston Ville</b>, iako mu je samo jedan gol nedostajao do produžetaka. <b> Zagreb </b> je pak ispao u prvom kolu Intertoto kupa od makedonske <b> Pobede </b> .</p><p><b>Hrvatski nogometni kup </b> te je sezone osvojio <b> Dinamo </b> slavljem protiv Varteksa, a <b> Superkup </b> , koji je odigran nakon sedam godina 'pauze', otišao je također u ruke 'modrih' koji su bili bolji od Zagreba.</p><p>Sezonu je ukupno odgledalo <b> 569.030 gledatelja </b> , što je u prosjeku 2401 gledatelja po utakmici. Zabilo se ukupno <b> 680 golova </b> , što je prosjek od 2,833 gola po utakmici.</p><h3>1. HNL 2001./2002.</h3>