Prva HNL 03/04.: Smijenili su Vulića tik pred osvajanje titule, Kamen junački protiv Schalkea

Dinamo je naslov izgubio u 30. od 32 kola kad je na gostovanju kod Zadra odigrao 1-1, a velika je nepravda nanesena Zoranu Vuliću kojega je Hajduk smijenio tri kola prije kraja

Trinaesta sezona Prve HNL bila je specifična po smjenjivanju Zorana Vulića s klupe Hajduka tri kola prije kraja prvenstva te je Petar Nadoveza 'pokupio' slavu. U dvokružnom sustavu po 12 klubova te Lige za prvaka i Lige za ostanak, nakon velike borbe protiv Dinama, naslov je osvojio Hajduk. 'Bilima' je to bio peti naslov prvaka HNL-a, a ostavili su Dinamo dva boda iza sebe, dok je trećeplasirana <b> Rijeka </b> bila čak 36 bodova iza Hajduka.</p><p>'Modri' su naslov izgubili u 30. od 32 kola kada su na gostovanju kod Zadra odigrali 1-1, a velika je nepravda nanesena <b> Zoranu Vuliću </b> koji je smijenjen s klupe Hajduka tri kola prije kraja prvenstva te je naslov osvojio <b> Petar Nadoveza</b> iako je momčad igrala vrlo dobro upravo zahvaljujući radu Zorana Vulića.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Obrovac za Hajdukov rođendan</strong></p><p>'Bili' su naslov osvojili na posljednjoj utakmici i to opet protiv <b> Varteksa</b>, ovaj put pobjedom od 2-0. Na prepunom <b> Poljudu </b> u fantastičnoj atmosferi pred malo više od 40.000 gledatelja zabili su <b> Hrvoje </b> <b> Vejić </b> u 34. te <b> Zvonimir Deranja </b> u 73. minuti kada je proslavio poznatom 'navijačkom maramom na glavi'. Varaždinski je klub u toj utakmici vodio <b> Ćiro Blažević</b>, dok su za 'bile' igrali <b> Vladimir </b> <b> Balić</b>, <b> Hrvoje Vejić</b>, <b> Mato </b> <b> Neretljak</b>, <b> Dragan Blatnjak</b>, <b> Nenad Pralija</b>, <b> Almir Turković</b>...</p><p>- Bilo je ovo dugo i nervozno prvenstvo, ali uspjeli smo pobijediti i ovo je sve za ove prekrasne ljude ovdje - rekao je na proslavi <b> Neretljak</b>.</p><p>Najuvjerljiviju pobjedu te je sezone ostvario <b> Dinamo </b> već u drugom kolu kada je na Maksimiru pala <b> Marsonia </b> 7-0. Po dva su gola zabili <b> Eduardo</b>, <b> Dumitru Mitu </b> i <b> Dario Zahora</b>, a jedan je dodao <b> Goce Sedloski</b>. Osvojili su 'modri' te sezone i <b> Kup </b> pod vodstvom <b> Nikole Jurčevića </b> i to zahvaljujući golu <b> Sedloskog </b> u Varaždinu. <b> Superkup </b> je osvojio <b> Hajduk </b> pobjedom 1-0 nad Dinamom, kojem se po prvi puta te sezone na mjestu izvršnog dopredsjednika pojavio bjegunac <b>Z. M.</b> Dotad je bio 'samo' član Izvršnog odbora.</p><p>Rijeka je predvođena <b> Ivanom Katalinićem </b> izborila <b> Kup Uefa</b>, a <b> Zagreb </b> je u zadnjim kolima spasio sezonu i osigurao ostanak, što nije uspjelo <b> Marsoniji </b> i <b> Cibaliji </b> (izgubila u doigravanju od Međimurja). Novi prvoligaši su postali <b> Pula 1856 </b> i <b> Međimurje</b>, kojima je to povijesni ulazak u društvo najboljih.</p><p>Najbolji strijelac prvenstva bio je <b> Robert Špehar </b> iz Osijeka s 18 golova, dok je najboljim igračem proglašen <b> Niko Kranjčar </b> iz Dinama. Prvenstvo je ukupno gledalo <b> 560.400 gledatelja</b>, što je prosjek od <b> 2919 </b> gledatelja po utakmici, a zabijen je ukupno <b> 531 gol, </b> točnije <b> 2,76 </b>golova po utakmici.</p><p><b>Dinamo </b> je u drugom pretkolu Lige prvaka izbacio slovenski <b> Maribor</b>, no u trećem pretkolu ispao je od imenjaka iz Kijeva. U prvom kolu Kupa Uefe 'modri' su izbacili mađarski <b> MTK</b>, no u drugom ih je izbacio <b> Dnjipro</b>. <b> Hajduk </b> je pak nakon slavlja protiv finske Hake u pretkolu te Grasshoppera u prvom kolu, ispao u drugom kolu Kupa Uefe od <b> Rome</b>.</p><p>'Bili' su u prvom susretu izgubili 0-1 na gostovanju, a nakon što je u uzvratu pred sjajnom atmosferom u Poljudu izjednačio Nino Bule u 33. minuti i anulirao prednost talijanske momčadi, nevjerojatna nespretnost u obrani Hajduka u 85. minuti susreta odvela je Romu dalje. <b> Runji </b> je ispala jedna lopta pa se onda sudario s <b> Miladinom</b>, a sve skupa pratio je <b> Antonio Cassano </b> koji je lagano pogodio za 1-1 i veliko slavlje Talijana, koje je tada s klupe vodio legendarni <b> Fabio Capello</b>.</p><p>- Da <b> sudac </b> nije pogriješio danas bismo možda pričali o povijesti. Ali, kad nije isključio <b> Zebinu, </b> onda je pogriješio onoliko koliko su kasnije pogriješili naši igrači. Greška je <b> sastavni dio igre </b> - rekao je nakon susreta Vulić.</p><p><b>Varteks </b> je nakon pobjede protiv estonske <b> Levadije </b> u pretkolu Kupa Uefe, u prvom kolu istog natjecanja ispao od mađarskog <b> Debrecena</b>. <b> Zagreb </b> je u prvom kolu Intertoto kupa ispao od slovenskog <b> Kopra </b> . <b> Cibalia </b> je te sezone igrala dobro u Intertoto kupu, u kojem je izbacila bjeloruski <b> Šahtjor </b> i finski <b> Tampere United</b>, ali onda uvjerljivo izgubila u polufinalu natjecanja od njemačkog <b> Wolfsburga</b>.</p><p>Najveći uspjeh u povijesti kluba ostvario je Kamen Ingrad, koji je sezonu prije završio četvrti, i prošao do prvog kola Kupa Uefe i sudara s velikim Schalkeom. Prije toga momčad iz Velike izbacila je luksemburški Ettelbruck 9-1.</p><p>A u prvom kolu protiv bundesligaškog diva u Velikoj, pred 10.000 ljudi, izborili su remi bez golova. Nakon je u uzvratu <strong>Zoran Zekić</strong> glavom pogodio prečku i ozlijedio se, domaćini su se na velebnoj AufSchalke Areni provukli dalje golom <strong>Mikea Hankea</strong> 14 minuta prije kraja.</p><p> </p><h3>1. HNL 2003./2004.</h3>