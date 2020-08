Prva HNL 04/05.: Niko prešao u Hajduk i donio posljednju titulu

Kranjčar je, nezadovoljan tretmanom, odlučio otići. I to ne bilo gdje, već u Hajduk, u dotad najvećem transferu HNL-a. Cijena je bila oko dva milijuna eura, a Dinamo je morao u "ligu za bedaka"

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova "<strong>30. sezona HNL-a</strong>". Četrnaesta sezona Prve HNL bila je specifična po najvećem transferu u povijesti HNL-a. <b> Niko Kranjčar </b> kao kapetan Dinama je prešao u Hajduk. </i></p><p>Pomalo neuobičajeno za <b> HNL</b>, i treću sezonu zaredom odigralo se u istom formatu, s 12 momčadi, koje su se nakon 22 kola dijelile na Ligu za prvaka i Ligu za ostanak. Naslov iz prethodne godine obranio je Hajduk s dva boda ispred zaprešićkog Intera te šest bodova ispred trećeplasiranog Zagreba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Riječki bus odradio 'počasni krug' na Poljudu</strong></p><p>'Bili' su se za naslov borili protiv nekolicine igrača pod ugovorom s Dinamom, ponajprije s <b> Lukom Modrićem </b> i <b> Vedranom Ćorlukom</b>. Ali, ti momci nisu igrali za Dinamo, već su bili na posudbi u Interu. Za to vrijeme, njihova matična momčad, Dinamo, muku je mučila i s rezultatima i sa svojom najvećom zvijezdom i kapetanom, <b> Nikom Kranjčarom</b>.</p><p>Dvadesetogodišnji Niko je, nezadovoljan tretmanom u klubu, odlučio otići. I to ne bilo gdje, već u svlačionicu najvećeg rivala, <b> Hajduk</b>, u dotad najvećem transferu HNL-a, za gotovo dva milijuna eura sa svim davanjima!</p><p>- Zahvaljujem se na prekrasnom dočeku, iznenađen sam ovim svime i emocije su u meni počele raditi. Hvala vam što ste me prihvatili u ovakvim trenucima i nadam se da ću se svojim igrama odužiti i <b> navijačima </b> i gradu i cijeloj regiji. Ovo što sam doživio je predivno, nisam ovo očekivao. Ovo mi je jedan veliki poticaj u <b> daljnjoj karijeri </b> i još jača želja da se ovim ljudima odužim igrama na terenu. Imam veliku odgovornost prema navijačima i svim ljudima u <b> Splitu </b> i <b> Dalmaciji</b>, koji su mi ovih dana davali podršku. Odužiti im se mogu na samo jedan način, svega se odreći i pružati dobre igre - rekao je tada Niko.</p><p><b>Hajduk </b> je sezonu započeo s <b> Ivanom </b> <b> Katalinićem </b> na klupi, ali ga je nakon eliminacije od <b> Shelbournea </b> u drugom pretkolu Lige prvaka zamijenio <b> Blaž Slišković </b> s kojim se ostvaruje vodeća pozicija nakon prvog dijela. U proljeće se kreće s velikom <b> euforijom </b> nakon jednog od senzacionalnih transfera i dovođenja <b> Nike </b> <b> Kranjčara</b>, a mjesto na klupi zauzima sportski direktor <b> Igor Štimac </b> zajedno s <b> Petrom </b> <b> Nadovezom</b>.</p><p>Šesti naslov prvaka Hrvatske i posljednji do dana današnjeg proslavio se nakon 6-0 pobjede, po treći put protiv Varaždinaca. Ta pobjeda ostala je kontroverzna jer je tadašnji trener Varteksa <b> Ćiro Blažević </b> nakon toga prešao na klupu Hajduka, a igrači Varteksa su ga optuživali da ih je 'prodao'.</p><p><b>Dinamo </b> je ostvario najgori plasman u povijesti HNL-a jer je igrao u 'Ligi za bedaka', a da situacija po zagrebačke 'modre' bude još gora, golom u 88. minuti iz penala protiv Heerenveena ostali su bez desetljećima priželjkivanog proljeća u Europi. Gorak okus sezone dinamovci su pokušali isprati u zadnjem kolu, kad su ispratili <b> Zadar </b> u drugu ligu, rezultatom 7-0, u utakmici koja je prekinuta jer gosti zbog crvenih kartona više nisu imali dovoljan broj igrača na terenu. Bila je to mala osveta jer su im Zadrani sezonu prije 'de facto' izbili naslov iz ruku.</p><p>Najbolji je strijelac lige bio <b> Tomislav </b> <b> Erceg </b> u dresu <b> Rijeke </b> sa 17 golova, dok je najboljim igračem lige proglašen igrač Zagreba, <b> Mladen </b> <b> Bartolović</b>. Zadar je ispao iz lige, a vratila se <b> Cibalia</b>, dok je <b> Međimurje </b> u dodatnim kvalifikacijama protiv <b> Novalje </b> sačuvalo prvoligaški status.</p><p><b>Rijeka </b> je uzela Kup golom <b> Mitua </b> u 80. minuti u uzvratu na Poljudu, dok je Superkup uzeo Hajduk pobjedom nad Rijekom. Riječani su u Europi ispali od turskog Genčlerbirligija u drugom pretkolu Kupa Uefe, dok je <b> Kamen Ingrad </b> u Intertoto kupu ispao u drugom kolu od ruskog <b> Spartaka </b> iz Moskve.</p><p><b>Slaven Belupo </b> je u tom natjecanju izbacio <b> Hibernians </b> s Malte u prvom, albansku <b> Vllazniju </b> u drugom te slovački <b> Spartak </b> iz Trnave u trećem kolu, ali onda izgubio u polufinalu od francuskog <b> Lillea </b> . Dinamo je pak u skupini G svladao <b> Beveren</b>, izgubio od <b> Benfice </b> i <b> Stuttgarta </b> te odigrao neriješeno s <b> Heerenvenom</b>.</p><p><b>HNL </b> je te sezone gledalo ukupno <b> 550.650 gledatelja </b> , što je prosjek od 2868 gledatelja po utakmici. Zabijeno je ukupno <b> 519 golova</b>, točnije 2,7 golova po susretu.</p><h3>1. HNL 2004./2005.</h3>