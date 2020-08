PRVA HNL 09/10.: Hajduku Kup nakon 7 godina, Cibalia treća

Hajduk je u sezoni '09/10. opet bio iza "modrih" u ligi, ali je nakon 7 godina uzeo Kup. Potom je ispao u Europi od Žiline uz nerede na Poljudu i napad na Keruma...

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu 24sata pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezone i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova '30. sezona HNL-a'<b> </b>. U 19. sezoni 2009./2010. Dinamo je osvojio naslov, a Hajduk je trofejem u Kupu prekinuo petogodišnje sušno razdoblje. </i></p><p><b>Dinamu </b> naslov, Hajduku Kup i veliko slavlje nakon pet godina bez trofeja. To je kratak presjek <b> 19. sezone HNL-a </b> u našem specijalu.</p><h3>"Modri" ispred Hajduka i Cibalije</h3><p><b>Dinamo </b> je osvojio naslov ispred Hajduka i to s četiri boda prednosti. "Modri" su imali veliku bodovnu zalihu, ali su dopustili Splićanima da se približe nakon loših predstava u proljeće. Ipak, naslov nije dolazio u pitanje.</p><p><b>Sezona 2009/2010. </b> počela je 25. srpnja 2009. HNL se proširila s dotadašnjih 12 na 16 klubova. Iz druge lige u prvu ušli su Istra, Međimurje, Lokomotiva, i Karlovac, a pobjedom u razigravanju protiv Dragovoljca, Croatia Sesvete osigurala je ostanak u prvoligaškom društvu.</p><h3>Sjajna Cibalia, Vuginih 19 golova za Zagreb</h3><p><b>Cibalia </b> je završila na trećem mjestu sa samo bodom manje od splitskog Hajduka. Vinkovčani su te sezone imali tek pet poraza, jedan manje od Hajduka i samo jedan više od Dinama koji je izgubio četiri utakmice. Šibenik je bio četvrti, a Karlovac peti.</p><p>Najbolji strijelac HNL-a u 19. sezoni bio je <b> Davor Vugrinec </b> , koji je zabio 18 komada. Iz lige su ispali Međimurje i Croatia Sesvete.</p><p>Sljedeće sezone nastup u prvoj ligi osigurali su Split i Dragovoljac.</p><h3>Hajduku Kup nakon pet sušnih godina</h3><p>U 19. izdanju Hrvatskog nogometnog kupa <b> Hajduk </b> je oteo naslov Dinamu koji je slavio sezonu prije.</p><p><b>Splićani </b> su osvojili trofej nakon pet sušnih godina. <b>Hajduk </b> je u četvrtfinalu izbacio Zagreb, a Dinamo je bio bolji od Pomorca. Derbi je bio već u polufinalu. Nakon 0-0 na Maksimiru, Hajduk je slavio u uzvratu golom Senijada Ibričića (1-0) za finale Kupa.</p><p>U drugom polufinalu <b> Šibenik </b> je izbacio <b> Varteks</b>. U prvoj utakmici bilo je 0-0, a Šibenčani su slavili 2-0 u Varaždinu za finale s Hajdukom. Imali su Varaždinci igrača više 70 minuta, ali nisu to uspjeli kapitaliziarti pred domaćim navijačima. Revoltirani <strong>White Stonesi</strong> tada su srušili ogradu na istočnoj tribini.</p><p><b>Hajduk </b> je bio bolji u obje utakmice. Prvu su Splićani dobili kod kuće 2-1 golovima Tičinovića i Ibričića, a Zec je bio strijelac za Šibenik. Na Šubićevcu Hajduk je proslavio naslov u Kupu s 2-0 pobjedom (Vukušić, Ibričić).</p><p>Bio je to prvi trofej u Kupu za <b> Hajduk </b> u posljednjih sedam godina i prvi trofej od osvajanja lige 2005. godine, a Šibenik se morao zadovoljiti ulaskom u finale kao najvećim uspjehom u povijesti kluba.</p><h3>Europa</h3><p><b>Dinamo </b> je u Europi u 2. pretkolu Lige prvaka izbacio armenski Pyunik s ukupnih 3-0. Nakon toga je u ždrijebu dobio Red Bull. Nakon remija u prvoj utakmici, Austrijanci su slavili u drugoj 2-1.</p><p>Dinamo je razigravao za <b> Europsku ligu </b> i izborio je nastup u njoj izbacivši škotski Hearts s ukupnih 4-2. Dinamo je u skupini s Anderlechtom, Ajaxom i Temišvarom završio na trećem mjestu sa šest bodova.</p><h3>Bijesni hajdukovci gađali Keruma pa zapalili stadion</h3><p><b>Europu </b> nisu izborili Hajduk, Rijeka i Slaven Belupo. Hajduk je ispao od slovačke Žiline. Nakon 1-1 u Slovačkoj, Hajduk je izgubio na Poljudu 1-0.</p><p>Nezadovoljni navijači pri kraju utakmice protiv Žiline prijetili su igračima "dobit ćete batina", a dio navijača nakon utakmice htio se obračunati sa <b> Željkom Kerumom </b> u svečanoj loži. Jedna boca poletjela je prema Kerumu, ali nije pogodila cilj...</p><p>To je bio tek početak nereda u kojima su hajdukovci zapalili stolice na Poljudu.</p><p><b>Slaven Belupo </b> nije uspio izboriti Europsku ligu preko Tromsa. Izgubili su Koprivničani u obje utakmice (2-1 i 2-0). Rijeka je ispala od Metalista, također s porazima u obje utakmice (2-1 i 2-0).</p><h3>HNL 2009./2010.</h3>