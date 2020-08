Prva HNL 11/12.: Dinamo postao GNK, 'Varteks' otišao u povijest

Dinamo je dobio novi prefiks, dva trofeja i titulu najgoreg kluba u povijesti Lige prvaka. Hajduk je slavio 100. godina, ugostio je Barcelonu B pa ispao iz Europe. A nekoć veliki varaždinski prvoligaš postao je bivši

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu 24sata pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova '30. sezona HNL-a'<b> </b>. U 21. sezonu Dinamo i Hajduk ušli su kao stogodišnjaci, Splićani su platili 1,8 milijuna da bi na Poljud došla Barcelona B, a Dinamo je slavio stogodišnjicu u kazalištu, kao kulturno-umjetničko društvo, a kasnije je izborio Ligu prvaka i skupinu s Real Madridom </i></p><p>Nakon jubilarne <b> 20. sezone </b> u kojem je Dinamo nastavio dominaciju uzevši Superkup, prvenstvo i Kup, u 21. sezoni HNL-a "modri" su opet bili predobri za sve. U tu su sezonu Hajduk i Dinamo ušli kao stogodišnjaci. Splićanima je feštu pokvarila praška Slavija na Poljudu, a kasnije su platili 1,8 milijuna eura da bi Barcelona u rezervnom sastavu gostovala na Poljudu.</p><p><b>Dinamo </b> je stogodišnjicu proslavio u kazalištu, kao kulturno-umjetničko društvo, a 12. travnja 2011. na skupštini Dinama jednoglasno je izglasan novi prefiks u nazivu kluba, GNK. No krenimo redom. <b>Dinamo </b> se opet prošetao kroz ligu. <b> Hajduk </b> je zaostao 21 bod iza "modrih", a na trećem mjestu je završio Slaven Belupo.</p><p>Najbolji strijelac bio je Dinamov Fatos Beqiraj s 15 golova, Dinamo je imao i najveću pobjedu (7-0 protiv Varaždina), a iz lige su ispali Lučko, Šibenik, Karlovac i Varaždin. Bila je to posljednja sezona bivšeg varaždinskog prvoligaša koji je tad već promijenio ime iz <strong>Varteksa </strong>u Varaždin</p><h3>Dinamu Kup, Hajduk ispao od Zagreba</h3><p><b>"Modri" </b> su obranili naslov u 21. izdanju Kupa pobijedivši Osijek u finalu. Hajduk je ispao u četvrtfinalu od Zagreba na penale. Dinamo je u toj fazi natjecanja izbacio Pulu, također na penale, Osijek je bio bolji od Rijeke, a Cibalia od Vinogradara. </p><p><b>Osijek </b> je u polufinalu izbacio Cibaliju, a Dinamo je bio bolji od Zagreba. U finalu je Dinamo slavio 3-1. Prva utakmica završila je 0-0, a "modri" su Kup osvojili pobjedom u drugom susretu.</p><h3>Jedni slavili na terenu, drugi u kazalištu</h3><p><b>Dinamo </b> i <b> Hajduk </b> u sezonu su ušli kao stogodišnjaci. Dinamo je to proslavio novim prefiksom GNK, a šlag na tortu bila je proslava u kazalištu, kao kulturno-umjetničko društvo.</p><p><b>Hajduk </b> je slavio na terenu, ali netko je zaboravio reći momčadi <b> Slavije iz Praga </b> da se radi o slavljeničkoj utakmici pa su gosti pobijedili na Poljudu pred 35.000 navijača 2-0. Torcida je još u ponoć zapalila tisuće baklji kako bi se rođendan Hajduka vidio i u svemiru.</p><p><b>Hajduk </b> je pred kraj godine imao i svečanost ugostiti jednu od najboljih momčadi svijeta, <b> Barcelonu </b> . Splićani su to platili 1,8 milijuna eura, ali Barca je stigla gotovo u rezervnom sastavu, samo s Iniestom i Valdesom u prvih 11.</p><p>No svejedno je to bio pravi spektakl, nakon kojeg je <b> Iniesta </b> rekao da je Hajduk spreman za Europu. Završilo je 0-0. Brkljača će pamtiti tu utakmicu jer je prodao tunel Iniesti, a Hajduk je 10 dana nakon toga odigrao uzvrat protiv Stoke Cityja. "Bili" nisu uspjeli u Europsku ligu. Stoke City slavio je 1-0, kao i u Engleskoj, a Hajduk je ostao bez Europe.</p><p>Dinamo izborio Ligu prvaka pa postao najgori klub u povijesti. U 2. pretkolu je izbacio Nefči. U trećem je hrvatski prvak bio bolji od Helsinkija, a onda drama u razigravanju protiv Malmöa. <b>Dinamo </b> je prvu utakmicu dobio 4-1. Šampanjac je već bio otvoren i trebalo je samo otići u Švedsku i ne izgubiti 3-0.</p><p>Bilo je blizu. Malmö je slavio 2-0, Dinamo je bio na rubu, u panici. Šveđani su mogli nokautirati "modre", ali Dinamo je izdržao. Liga prvaka nakon 12 godina i nakon sedam neuspješnih pokušaja.</p><p>Ždrijeb je Dinamu dodijelio <b> Real Madrid </b> , Lyon i Ajax. Već u prvom kolu - spektakl. Real Madrid na Maksimiru, sjajan Dinamo, a Ronaldo nikad neće zaboraviti batine koje je dobio od Jerka Leke. Portugalac nije zabio u toj utakmici, a Real se provukao golom Di Marije za 1-0.</p><p>Svijet je tada upoznao i 17-godišnjeg Matea Kovačića, a Kruno Jurčić je u uzvratu uhvatio Josea Mourinha u "kravatu". Nitko nije mogao slutiti da će <b> Dinamo </b> nakon te sezone u Ligi prvaka postati najgori klub.</p><p>Dinamo je na kraju završio bez bodova i s gol razlikom 3-22. Lyon je u Maksimiru razbio "modre" sa 7-1.</p><h3>HNL 2011./2012.</h3>