Prva HNL 14/15: Mamić otišao s utakmice, a Hajduk s derbija

Sezona 2014./2015. bila je možda najbizarnija. Hajduku se nije igrao derbi, Mamić je otišao s klupe tijekom utakmice, Zadar je na 'netu' saznao da ide u drugu ligu...

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu 24sata pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova '30. sezona HNL-a'<b><a href="https://www.24sata.hr/tema/povijest-hnla" rel="" title=""> </a> </b> . U 24. sezoni Dinamo je ispunio gazdino obećanje i osvojio 10. naslov zaredom, Hajduk je prvi put odbio igrati derbi, Lokomotiva je izborila Europu... </i></p><p>Sezona <b> 2014/2015. </b> bila je posebna u mnogočemu. <b> Dinamo </b> je osvojio naslov. To nije jedna od tih stvari. Hajduk je doputovao na Maksimir, no čelnici 'bilih' odlučili su da neće igrati derbi. Dinamo je slavio bez da je i jednom napucao loptu.</p><p>U zadnjem kolu <b> Zoranu Mamiću </b> nije se dalo biti na klupi pa je otišao. Usred utakmice. I to jer je s više instance stigla naredba da Vukojević mora igrati na oproštaju...</p><p>To je samo početak. Ima toga još. Krenimo redom. <b> Dinamo </b> je osvojio Decimu ispred Rijeke i Hajduka. Lokomotiva je osigurala nastup u Europi, a iz lige je ispao Zadar. Inter je izborio prvoligaško društvo sljedeće sezone.</p><h3>Nama se baš ne igra derbi</h3><p><b>Hajduk </b> je ušao u povijest kao prvi klub koji je odbio igrati derbi. Gosti su čuli da se nekim njihovim navijačima brani ulazak na Maksimir pa su se s njima solidarizirali i vratili se u Split.</p><p>HNS je kaznio <b> Hajduk </b> s tri boda, a Marin Brbić i četiri člana NO-a dobili su po godinu dana suspenzije u nogometu.</p><p>Hajdukovce su na Poljudu dočekali razdragani navijači. I proslavili.</p><h3>Na internetu saznali da su drugoligaši</h3><p><b>Zadar </b> je saznao da je drugoligaš 180 minuta prije kraja prvenstva. HNS je to objavio na službenoj stranici jer Zadar nije dobio licenciju.</p><p>Igrači su to nakon posljednje utakmice proslavili posebnom pjesmom za predsjednika HNS-a:</p><p>"Oj, Davore, tko te je.., Hrvatska se srami tebe".</p><h3>Sesvete: Kvalifikacije? Ne želimo mi to igrati</h3><p><b>Sesvete </b> su trebale igrati kvalifikacije za prvu ligu. Trebale. Odbile su igrati protiv Istre jer im ne dopuštaju igrati na svom terenu.</p><p>- Kao što je najavio predsjednik Karatović, na sjednici izvršnog odbora odlučili smo da ne igramo kvalifikacije za Prvu HNL jer nam se ne dopušta igranje na našem stadionu. Kvalifikacije još nisu prvoligaško natjecanje, a osim toga mi nikad i nećemo prihvatiti igranje u bilo kojem rangu ako to ne bi bilo na našem travnjaku - lijepo je objasnio sportski direktor Sesveta Dino Babić.</p><h3>Osijek se spasio. Opet</h3><p><b>Osječani </b> su opet bili na rubu. Kasnile su plaće, klub je bio praktički jednom nogom u drugoj ligi.</p><p>Ali Osijek se opet spasio. Tri minute prije kraja. Pobijedili su Slavonci Slaven Belupo 3-2, a spasio ih je Vojnović golom iz penala.</p><h3>Kramarić u Premiershipu</h3><p><b>Andrej Kramarić </b> bio je najbolji strijelac lige s 21 golom.</p><p>Nitko ga nije uspio stići iako je Krama gotovo šest mjeseci bio u Engleskoj, a u HNL-u su ostali napadači malo "zaspali".</p><h3>Dinamo ostavio Hajduk kao nikad prije</h3><p><b>Dinamo </b> je završio prvi s čak 38 bodova ispred Hajduka. Nikad prednost "modrih" nije bila veća.</p><h3>Europa</h3><p>"Modri" su pod vodstvom <b> Zorana Mamića </b> krenuli u novu europsku sezonu, ali nisu uspjeli u Ligu prvaka. Ispali su od danskog <b> Aalborga </b> .</p><p><b>Dinamo </b> je bio puno bolja momčad, nizao priliku za prilikom, ali Danci su bili ti koji su prošli dalje, a Dinamo je preko rumunjskog Petrolula još jednom ušao u skupine Europske lige.</p><p><b>Dinamo </b> je razbio Astru na startu pa ostao bez bod(ov)a na Celtic Parku. Red Bull je bio bolji u dvije utakmice, a u Rumunjskoj je Dinamo mogao otvoriti vrata europskog proljeća, no izgubio je od Astre. Za kraj sezone pao je Celtic s 4-3 u Maksimiru.</p><h3>Sjajna Rijeka</h3><p><b>Rijeka </b> je izborila Europsku ligu preko Šerifa s ukupnih 4-0. Hajduk i Split zapeli su na posljednjem koraku, Hajduk od Dnjipra, a Split od Torina.</p><p><b>Rijeka </b> je bila u skupini s Feyenoordom, Sevillom i Standardom.</p><p>Bila je to sjajna sezona za <b> Kekovu </b> momčad. Rijeka je s dvije pobjede, jednim remijem i tri poraza bila treća sa sedam bodova. Rijeka je umalo srušila veliku Sevillu i bila je do kraja u igri za prolaz dalje.</p><h3>HNL 2014./2015.</h3>