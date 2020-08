Prva HNL 18/19: Modro proljeće u Europi nakon pola stoljeća...

Sezona 2017./2018. bit će zapamćena po povratku navijača na Maksimir i Dinamovom proljeću u Europi nakon čak 48 godina čekanja i povratku titule osvajača Kupa na Kvarner...

<p><em>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu 24sata pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova "30. sezona HNL-a". Sezona 2017./2018. bit će zapamćena po Dinamovom europskom proljeću nakon dugih 48 godina čekanja i Rijekinom vraćanju Rabuzinovog sunca u svoje vitrine. </em></p><p><br/> Okrugla 20. titula prvaka države došla je u ovoj sezoni u vitrine zagrebačke momčadi. Plavi su matematički osigurali naslov prvaka šest kola prije kraja prvenstva, nakon što su veći dio sezone proveli kao uvjerljivo vodeća momčad Prve lige. Izabranici Nenada Bjelice naslov su osigurali s ukupno 79 bodova nakon 30 kola, dok prateća Rijeka zaostajala nedostižna 23 boda i utakmicu manje. Modra delegacija ovaj je trenutak dočekala u Koprivnici gdje su Plavi pogotkom Amera Gojaka slavili 1-0 protiv Slaven Belupa, ali prava je proslava došla u najvećem hrvatskom derbiju, onome protiv Hajduka u zadnjem kolu.</p><p>Dinamo je na Maksimiru pred 15.433 gledatelja rezultatom 3-1 svladao Hajduk i tako pobjedom u najvećem derbiju uveličao proslavu naslova prvaka u sezoni 2017./2018. Nakon prvotnog vodstva od 3-0, Hajduk do smanjenja rezultatskog zaostatka stiže pogotkom <strong>Mije Caktaša </strong>u 68. minuti. Bio je to njegov 19. pogodak u toj sezoni Prve lige, čime si je i osigurao titulu najboljeg strijelca domaćeg prvenstva prestigavši Mirka Marića koji je u toj sezoni zabio 18 golova.</p><h2>Rabuzinovo sunce vratila Rijeka</h2><p>Kao da se tri sezone dobacuju Rabuzinovim suncem, tako je izgledao redoslijed osvajanja Hrvatskog nogometnog kupa. Dinamo je pao u Puli pred gotovo 6.500 gledatelja protiv Rijeke koja je odigrala utakmicu sezone i slavila rezultatom 3-1. Golove u pobjedi Rijeke zabili su <strong>Antonio Čolak </strong>(13), <strong>Tibor Halilović</strong> (40) i <strong>Zoran Kvržić</strong> (84), dok je strijelac za Dinamo bio <strong>Mislav Oršić</strong> u 63. minuti. Dinamo je u 73. minuti imao jedanaesterac za izjednačenje, no <strong>Simon Sluga</strong> je fantastično obranio udarac <strong>Daniju Olmu</strong>.</p><p>Rijeka je u prvom nastupu u Kupu pobijedila Križevce 9:0, a potom identičnim rezultatom 2:1 izbacila Varaždin, Lokomotivu i Inter, sve kao gost, da bi i završnom susretu srušila prvaka.</p><h2>Proljeće nakon 48 godina</h2><p>Serbus dragi Zagreb moj, kaj se skrivaš v megli toj, kak da bi se nekaj sramil, ti se nemaš sramit kaj. I sad sem tu i pak sem tvoj, serbus dragi Zagreb moj, odjekivalo je tribinama maglom obavijenog Maksimira u Dinamovoj pobjedi protiv Spartaka. Dinamo je pobijedio Spartak 3-1 u 4. kolu Europske lige golovima Amera Gojaka (22'), Mislava Oršića (80') i autogolom Kadleca (36'). Livakoviću je zabio Čanturišvili ( 63'), a Plavi su tako dva kola prije kraja izborili prvo europsko proljeće nakon 48 godina. Gotovo 20 tisuća ljudi natiskalo se na Maksimir na kojem je zbog kazne bio zatvoren Sjever. Od prve do zadnje minute pjesma Dinamovih navijača nije stala. Iako u nekim trenucima nisu vidjeli ni gdje je lopta, nosili su igrače do povijesne pobjede, a Nenad Bjelica upisao se u Dinamove anale i srca navijača zagrebačke momčadi.</p><p>Oršić, Gojak, Hajrović, Gavranović i društvo napravili su nešto o čemu su u Dinamu sanjale generacije. Dinamo je prvi put nakon 1970. godine igrao europsko proljeće.</p><p>Ipak, Benfica je u ožujku bila kobna, unatoč sjajnoj predstavi 'modrih' u prvom susretu. Dinamo je svoju europsku priču završio u Lisabonu. U uzvratnoj utakmici osmine finala Europske lige plavi su u produžetku izgubili od Benfice s 3-0. Portugalska momčad je u 90 minuta stigla prednost hrvatskog prvaka (1-0) u 71. minuti zabio je Jonas. Benfica je prolaz potvrdila u 94. minuti sjajnim pogotkom Ferra, a u posljednjoj minuti prvog produžetka Grimaldo je sjajnim pogotkom zabio za konačnih 3-0. U 104. minuti Stojanović je u samo nekoliko sekundi dobio dva žuta kartona pa je Dinamo do kraja igrao s igračem manje.</p><h2>Prva HNL 2018./2019.</h2>