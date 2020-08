PRVA HNL 19/20: 'Modri' uspon i pad u Europi, debi Varaždina, Hajduk ispao od malteške Gzire

Posljednja sezona HNL-a bila je najneobičnija u povijesti. Dinamo je imao vrhunski nastup u Ligi prvaka, a onda je sve otišlo nizbrdo. Varaždin je dobio novog prvoligaša, a korona virus je skoro uništio sezonu

<p><em>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu 24sata pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova "30. sezona HNL-a". Prošla sezona HNL-a bila je posebna po pauzi zbog korona virusa, ali i nevjerojatnom ispadanju Hajduka u 2. pretkolu Europske lige od malteške Gzire United.</em></p><p>Nova sezona počinje utakmicom <strong>Varaždina </strong>i <strong>Gorice</strong>, klubova koji su se nekad izravno borili za plasman u 1. HNL, dok su danas i jedni i drugi prvoligaši. A kakva je tek sezona iza nas! Bilo je tu svega, od velikih uspjeha u Europi do nevjerojatnih poraza i ispadanja u drugom pretkolu Europske lige. Zatim lošeg nastavka loših igara Hajduka i u HNL-u te naprasnog prekida sezone zbog pandemije korona virusa, pa sve do Rijekinog osvajanja Kupa i podizanja Rabuzinovog sunca bez publike, ali i bez svjetla reflektora.</p><h2>Nesretna Gzira, Osijek ispao na penale</h2><p>No, krenimo redom. Nakon lagane pobjede na Malti (2-0), <strong>Hajduk </strong>je protiv <strong>Gzire United</strong> trebao odraditi samo lagan posao i proći dalje bez ikakvih problema. Spominjalo se kako je vjerojatnost da će Hajduk ispasti od Maltežana nakon 2-0 u gostima jednaka vjerojatnosti da ćete vidjeti vanzemaljca, ali jedini vanzemaljac je tog 18. srpnja na Poljudu bio <strong>Kone </strong>koji je prvo u 69. minuti nevjerojatnim bočnim škaricama pogodio Dukinu mrežu, a zatim presudio Bilima prekrasnim golom u šestoj minuti sudačke nadoknade.</p><p><strong>Rijeka </strong>pak je u trećem pretkolu s dva puta po 2-0 bila bolja od škotskog <strong>Aberdeena</strong>, a zatim je u četvrtom pretkolu bila na korak do Europske lige. Prvo su u Belgiji kod <strong>Genta </strong>poveli 1-0 na poluvremenu, ali na kraju su domaći preokrenuli susret i otišli u Rijeku s golom prednosti (2-1). A na Rujevici je sve krenulo kako treba, <strong>Puljić </strong>je zabio u 32. minuti, ali nevjerojatne stvari su se tad dogodile u Rijeci. Samo minutu kasnije primili su gol i do kraja utakmice nisu uspjeli doći ni do produžetaka.</p><p><strong>Osijek </strong>pak je svoj put završio nesretno u trećem pretkolu. U Bugarskoj su na gostovanju kod <strong>CSKA </strong>iz Sofije izgubili 1-0, a na Gradskom vrtu su slavili istim rezultatom pa je utakmica otišla u produžetke i sve do raspucavanja jedanaesteraca. Promašili su Mile <strong>Škorić </strong>i Petar <strong>Bočkaj</strong> te su gosti iz Bugarske otišli dalje.</p><h2>Od koraka od osmine finala Lige prvaka do ispadanja iz Europe</h2><p>Dinamo je svoj europski put započeo u Gruziji gdje je u drugom pretkolu Lige prvaka igrao protiv <strong>Saburtala</strong>. Slavili su 'modri' sa 2-0 i na Maksimiru sve potvrdili sa 3-0 za odlazak u treće pretkolo i mađarski <strong>Ferencvaroš</strong>. Na Maksimiru je bilo 1-1, ali odlično su 'modri' odgovorili u Mađarskoj i sa 4-0 na gostujućem terenu prekinuli snove Fradijevim navijačima. A onda je slijedila posljednja stepenica prije grupne faze lige prvaka - norveški <strong>Rosenborg</strong>.</p><p>Prvu su utakmicu kod kuće pobijedili 2-0, zabili su <strong>Petković </strong>i <strong>Oršić</strong>, a nakon toga je u Trondheimu <strong>Amer Gojak</strong> u 71. minuti zabio za 1-1 i tako bez nepotrebne nervoze u zadnjih 20 minuta omogućio Dinamu plasman u grupnu fazu Lige prvaka. A tamo ih je dočekala teška skupina - <strong>Atalanta</strong>, <strong>Šahtar</strong> i <strong>Manchester City</strong>. Dva protivnika jakog imena i Atalanta u nikad boljoj formi, ali Nenad Bjelica nadao se da će 'modri' opet prezimiti u Europi.</p><p>A nakon prve utakmice na Maksimiru i gaženja Atalante (4-0), navijači 'modrih' nisu mogli ne podlegnuti euforiji jer je Dinamo izgledao goropadno protiv momčadi koja je žarila i palila u talijanskoj Serie A. 'Božica' je cijelu utakmicu bila na svojoj polovici, a popularni Bjelko mogao se samo smješkati. Zatim su 'modri' gostovali na Etihadu i pružili solidan otpor te izgubili 2-0. Gostovanje u Ukrajini bilo je solidno - imali su priliku 'modri' i pobijediti, vodili 2-1, ali na kraju ipak remi.</p><p>A onda na Maksimiru utakmica koja je usmjerila Dinamov europski put. Šahtar je došao u Zagreb, a u 89. minuti je na semaforu bilo 3-1 za Dinamo. 'Modri' su trebali imati osam bodova i vrlo vjerojatno zimu u Europi, ali onda su u trećoj i osmoj minuti sudačke nadoknade na nevjerojatan način prosuli tri boda.</p><p>Prvo nesporazum obrane i <strong>Livakovića</strong>, a onda neobjašnjiv faul <strong>Theophilea </strong>na - golmanu <strong>Pjatovu</strong>!? Da, i tako je počeo kraj Dinamove priče u Europi. Nakon toga su izgubili od Atalante na San Siru (2-0) pa od Cityja na Maksimiru (4-1) i umjesto barem u playoffu Europske lige završili izvan Europe.</p><h2>Dinamo lagano do naslova, Hajduk izjednačio najgori plasman</h2><p>Nakon katastrofe u Europi, 'bili' su dobro krenuli u HNL-u. Jedno su vrijeme bili i vodeći, iskorištavali Dinamove rotacije zbog nastupa u Ligi prvaka, ali nakon devetog kola i preuzimanja vrha, stvari su krenule na 'modri' mlin. Upravo u tom devetom kolu iskočio je i novi prvoligaš <strong>Varaždin </strong>koji je golom Jessieja slavio s 1-0 i dao Hajduku nakratko vrh tablice.</p><p>Prvi veliki derbi na Maksimiru završio je 1-1 pa je u ožujku na Poljudu s 2-0 slavio Dinamo. A onda se u 26. kolu dogodilo zaustavljanje svega, a nakon tih 26 utakmica Dinamo (65) je bio daleko prvi, Rijeka (47) druga, Lokomotiva (46) treća, Hajduk (45) četvrti, a Osijek (42) je bio na petom mjestu. Tad je uslijedila velika stanka, nije se znalo što će biti sa sezonom, ali je ista uspješno nastavljena. </p><p><strong>Samir Toplak</strong> je nakon skoro šest godina na klupi 'Diva iz predgrađa' napustio je Inter i preuzeo klub iz rodnog grada - Varaždina. Bili su tad Varaždinci na posljednjem mjestu sa 12 bodova, odnosno tri manje od pretposljednje Istre te je 'Mirza' sjeo na vruću stolicu i u pet kola uzeo pet bodova, a onda ga je 'pomazila korona'. Nakon pauze dobio je i napadačko otkriće sezone, Kolumbijca Jorgea <strong>Obregona </strong>(23).</p><p>Do kraja sezone uspio je ne samo zadržati Varaždin u ligi, već i 'skinuti skalp' Hajduku na Poljudu (3-2) te Osijeku kod kuće (1-0) i dva kola prije kraja osigurao je debitantima mirnu plovidbu u novu sezonu, a Istra je opet otišla u doigravanje. Donedavni Toplakov klub, Inter, završio je u drugoj HNL nakon godina 'preživljavanja' među elitom. Nastavak sezone donio je i promjene u rasporedu na mjestima koja vode u Europu.</p><p>Prva dva mjesta na tablici vode u doigravanje za Ligu prvaka, a trebalo je naći putnika uz Dinamo. I on se odlučivao u zadnjem kolu, a tri su kluba bila u igri. Hajduk je završio na petom mjestu te izjednačio najgori plasman u HNL-u, dok su Rijeka, Lokomotiva i Osijek bili u borbi za Ligu prvaka. Osijek je na Gradskom vrtu čekao <strong>Lokomotivu</strong>, a Rijeka je kod kuće igrala s Istrom i lagano slavila (4-2).</p><p>Trebao im je remi na Gradskom vrtu da bi bili drugi, a Osijeku i Lokomotivi trebala je pobjeda jer nitko nije očekivao kiks Rijeke protiv Puljana. Riječani su bili ti koji su bili u Ligi prvaka sve do 88. minute kad je Lončar poslao loptu u svoju mrežu i Lokomotivi dao čast igranja kvalifikacija za Ligu prvaka. </p><p>'Kraljevi doigravanja' nisu imali puno problema pa je Istra nakon 3-0 na Kantridi izgubila na Aldo Drosini s 1-0 od drugoplasirane momčadi 2. HNL, <strong>Orijenta</strong>, i tako osigurala ostanak u elitnom rangu hrvatskog nogometa. U prvoligaško se društvo vratio i Šibenik nakon osam godina.</p><h2>Rijeka podigla Rabuzinovo sunce u mraku Šubićevca</h2><p>Pod vodstvom <strong>Simona Rožmana</strong> Riječani su uzeli šesti Kup u povijesti pobjedom protiv <strong>Lokomotive </strong>na Šubićevcu (1-0) te tako obranili osvajanje Rabuzinovog sunca. A u četvrtfinalu Kupa izbacili su Dinamo sa 1-0, a Hajduk je ispao u osmini finala od Gorice (2-1) pa u polufinalu nije bilo ni 'bilih' ni 'modrih'.</p><p>Polufinala su slijedila nakon korona pauze, a <strong>Slaven Belupo</strong> imao je prednost protiv Lokomotive sve do 67. minute, a onda je jednostavno nestalo snage. Nakon te utakmice 'žutu minutu' imao je Eros Grezda (25) i udario Antonia Čolaka (26) te za to dobio kaznu od četiri utakmice neigranja. U finalu je ipak slavila Rijeka golom Tibora Halilovića, a sve su proslavili u mraku šibenskog stadiona. Tako je Kup otišao na Rujevicu, liga na Maksimir kao i Superkup jer je Dinamo slavio 1-0 protiv Rijeke.