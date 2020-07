Prva HNL 94/95.: Dupla kruna slavila se na Poljudu! Samo tad

Croatia je zbog grijeha u utakmici protiv Auxerrea izbačena iz Europe, a Hajduk je u dramatičnoj završnici prvenstva osvojio treći naslov prvaka uz sjajan nastup u Europi

<i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova <b> "30. sezona HNL-a"</b>. Četvrta sezona Prve HNL <b> 1994./1995. </b> bila je specifična po velikom uspjehu <b> Hajduka </b> - osvajanju sva tri domaća natjecanja te ulasku među osam najboljih momčadi Europe. </i><p>Nikad prije i nikad poslije u povijesti Hrvatske nogometne lige momčad Hajduka nije osvojila i prvenstvo i Kup. A u sezoni <b> 1994./1995. </b> "bili" su zaokružili domaće trofeje osvojivši i Superkup. Pridoda li se tome senzacionalan uspjeh Splićana u Europi, jasno je kako je to bila jedna od najvećih sezona u povijesti kluba s Poljuda.</p><p>Sezonu su otvorili Hajduk i Croatia utakmicama Superkupa u kojima su Splićani nakon <b> penala </b> slavili u Maksimiru 5-4. Na Poljudu su "bili" pobijedili 1-0 golom <b> Ivice Mornara</b>, koji je u istoj minuti zabio i dobio crveni karton. <b> Igor Cvitanović </b> u uzvratu je vratio stvari na početak golom za izjednačenje, ali lutrija penala otišla je na stranu "majstora s mora".</p><p>I nije samo to. Naime, iako je Croatia sve do pet kola prije kraja prvenstva bila vodeća, na kraju je <b> prosula veliku bodovnu prednost </b> pred Splićanima remijima protiv Neretve u Metkoviću (1-1) te Osijeka u Maksimiru (1-1), a ključnim se pokazao poraz od Hajduka u Splitu (3-1).</p><p>Hajduk je tako u prvoj sezoni u kojem je pobjeda, umjesto dotadašnja dva, vrijedila tri boda, osvojio treći naslov prvaka Hrvatske. Tomu je dodao i drugi Kup minimalnim pobjedama nad Croatijom u Splitu (3-2) golovima <b> Tome Ercega </b> i <b> Aljoše Asanovića </b> (po dva).</p><p>Europski iskorak za momčad <b> Ivana Katalinića </b> bio je uistinu sjajan. Hajduk je toga ljeta kući vratio Asanovića, Štimca, Gabrića, Andrijaševića... U pretkolu je pala Legia s ukupnih 5-0, a u skupini su protivnici bili Benfica, Steaua i Anderlecht. Zapamćena je ostala pobjeda 1-0 u Bukureštu golom Aljoše Asanovića u 89. minuti te sjajna partija u pobjedi 2-1 protiv Anderlechta u grotlu Poljuda. </p><p>U četvrtfinalu je čekao moćni <strong>Van Gaalov Ajax</strong>. Nizozemci su bili prejaki, nakon 0-0 u Splitu i 0-3 u Amsterdamu "bili" su se oprostili od Europe, a Ajax je poslije postao prvak Europe. Katalinić je u to vrijeme bio mlad i perspektivan trener, 44-godišnjak kojem je Hajduk bio prvi samostalni trenerski posao. Deset godina bio je pomoćni trener, a kad se osamostalio, napravio je strašan uspjeh.</p><p>Osijek je te sezone osvojio treće mjesto, ali je zbog Croatijina izbacivanja iz Europe zbog navijačkih nereda i napada na delegata čuvenog klupskog sponzora <b> Majana Dabića </b> u utakmici protiv Auxerrea dobio šansu natjecati se u Kupu Uefe. Imali su "bijelo-plavi" i najboljeg strijelca lige u svojim redovima, <b> Roberta Špehara </b> kojemu su 23 postignuta gola osigurala unosan transfer u Club Brugge i početak bogate inozemne karijere.</p><p>Broj prvoligaša te se sezone smanjio s 18 na <b> 16 članova</b>, a <b> Neretva </b> i <b> Marsonia </b> po prvi su put zaigrali među najboljim hrvatskim klubovima. Brođani su na kraju bili hit prvenstva osvojivši peto mjesto, a ligu zbog proširenja na dvije prve lige za sezonu 1995./1996. nije napustio nijedan klub.</p><h3>HNL 1994./1995.</h3>