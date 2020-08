PRVA HNL 98/99 Rijeci Krečak i Šupraha 'uzeli' povijesni naslov

Bila je to jedna od najuspješnijih sezona hrvatskog klupskog nogometa u Europi. Croatia je izborila Ligu prvaka, a HNL je osvojila zbog sudačkog previda. Varteks je imao najuspježniju europsku epizodu

<p><i>Hrvatska nogometna liga ulazi u svoju 30. sezonu. Tom prigodom na portalu <b> 24sata </b> pozabavit ćemo se povijesnim pregledom dosadašnjih 29 sezona i izdvojiti najbolje priče u serijalu tekstova <b> "30. sezona HNL-a" </b> . Osmu sezonu Prve HNL <b> 1998./1999. </b> obilježio je veliki sudački previd Zorana Krečaka zbog kojega je Rijeka ispustila premijerni naslov prvaka Hrvatske. </i></p><p>Sve je bilo spremno za proslavu naslova prvaka na Kantridi. <b> Rijeka </b> je u zadnjem kolu Prve HNL 1998./1999. dočekala Osijek pred 22.000 gledatelja. Nije dobro krenulo za momčad <b> Nenada Gračana</b>, <b>Stanko Bubalo </b> je u 42. minuti zabio za vodstvo bijelo-plavih. No nadu je u devetoj minuti drugog dijela domaćinima vratio <b> Igor Musa </b> golom iz penala.</p><p>A onda se dvije minute prije kraja dogodio najkontroverzniji trenutak hrvatske prvoligaške povijesti.</p><p>Mađar <b> Barnabás Sztipánovics </b> ubacio je s desne strane na peterac gdje se nalazio <b> Admir Hasančić </b> koji je zabio gol. Nije bio priznat. <b> Zoran Krečak </b> podigao je zastavicu još dok je lopta bila u zraku, što je glavni sudac <b> Alojzije Šupraha </b> i prihvatio. Naknadna <a href="https://www.24sata.hr/nogomet/dokaz-rijeci-1999-naslov-prvaka-definitivno-ukraden-119510" rel="" title=""> <b> HTV-ova analiza </b> </a> trodimenzionalnom tehnologijom pokazala je da je Krečak pogriješio tada, kao i nakon još jednog kontakta prije nego što je Hasančić postigao gol.</p><p>Rijeka bi tom pobjedom <b> osvojila HNL </b> s dva boda prednosti pred <b> Croatijom </b> , koja je svoj posao u zadnjem kolu Lige prvaka odradila pobjedom nad Varteksom 2-0 u Maksimiru pred svega <b> 2000 ljudi </b> . "Modri" su tako osvojili četvrti naslov prvaka i peti ukupno, a Rijeci se unatoč velikoj pogrešci nitko iz HNS-a ili sudačke organizacije nije ispričao.</p><p>Nije to bila jedina utakmica u kojoj su suci bitno utjecali na ishod borbe za trofej. <b> Osijek </b> je četiri dana potom, 30. svibnja 1999., osvojio Kup pobjedom nad Cibalijom u slavonskom derbiju na Maksimiru 2-1. Niz u najmanju ruku vrlo dvojbenih odluka donio je <b> Reno Sinovčić</b>, tada djelitelj pravde u HNL-u.</p><p>Golman Cibalije <b> Miralem Ibrahimović </b> obranio je penal <b> Bakiru Bešireviću </b> u trećoj minuti, a Vinkovčani su u 35. minuti poveli golom <b> Jure Jurića </b> nakon kornera. Istočna tribina Maksimira s Ultrasima eruptirala je, a početkom nastavka Sinovčić je zbog prigovora dao dva žuta kartona <b> Darku Raiću-Sudaru </b> . Samo 15-ak minuta poslije i <b> Ivan Ravlić </b> završio je u svlačionici zbog starta na <b> Dumitru Mituu </b> .</p><p>Hrabra Cibalia s devetoricom se igrača držala sve do isteka treće od četiri minute nadoknade, kad je Mitu zabio za izjednačenje. Nakon toga nebeskoplavi su potpuno pali i <b> Davor Lasić </b> u 97. minuti zlatnim je golom, nakon velike greške Ibrahimovića, zabio za jedini trofej bijelo-plavih u samostalnoj Hrvatskoj sve do današnjeg dana.</p><p>Croatia je te sezone izborila povijesni plasman u skupinu Lige prvaka. Nešto stariji ljubitelji maksimirskog kluba i danas se sjećaju uzvratne utakmice drugog pretkola protiv <b> Celtica </b> , kad su junaci <b> Cice Kranjčara </b> trima golovima iz natjecanja ispratili škotskog velikana (3-0).</p><p>Croatia je u skupini A grupni dio natjecanja otvorila remijem bez golova s Ajaxom na Maksimiru, potom izgubila od Olympiacosa (2-0) i Porta (3-0) u gostima. Činilo se kako će "modri" neslavno završiti europsku avanturu, no fantastične igre protiv <b> Porta </b> u Zagrebu (3-1) te <b> Ajaxa </b> u Amsterdamu, uz čuveni lob <b> Josipa Šimića </b> za 1-0, omogućile su im dvoboj za prolazak u četvrtfinale.</p><p>Po velikoj zimi Croatia je bila blizu ostvarenja velikog sna prezimljavanja u Europi nakon gola <b> Joška Jeličića </b> iz 35. minute, no <b> Stelios Giannakopoulos </b> u 64. minuti zabio je za konačnih 1-1 Olympiakosa i Zagrepčani su osvojili drugo mjesto u skupini. Ono tada nije bilo dovoljno za prolazak u nokaut-fazu, ali ime zagrebačkih plavih upamtila je europska nogometna javnost. >>> <b> Video od 6:00 do 7:06 </b> .</p><p>Vrlo uspješnoj europskoj sezoni hrvatskih prvoligaša pridružio se Varteks ulaskom među osam najboljih momčadi posljednje sezone Kupa pobjednika kupova. <b> Dražen Besek </b> kao trener-igrač nanizao je slovenski <b> Rudar </b> iz Velenja i <b> Heerenveen </b> prije nego što se oprostio protiv <b> Mallorce </b> u četvrtfinalu porazom u Španjolskoj 3-1. U Varaždinu su 'krojači' izborili 0-0.</p><p>Iako je njegov <b> Šibenik </b> igrao u Ligi za ostanak, <b> Joško Popović </b> predvodio je ljestvicu strijelaca HNL-a s <b> 21 golom </b> u 32 utakmice. Šibenčani su sezonu završili kao druga momčad te lige, pet bodova ispred <b> Zadarkomerca </b> te čak 19 ispred suhopoljske <b> Mladosti 127 </b> , koji su ispali u drugu ligu.</p><h3>HNL 1998./1999.</h3>