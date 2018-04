Prva izmjena na tekmi: Sučeva zastavica pukla pod pritiskom

Odmah na početku prve polufinalne utakmice Lige prvaka između Liverpoola i Rome pojavili su se neuobičajeni problemi, ali ne na terenu nego tik pokraj njega.

Naime, linijskom sucu pukla je zastavica zbog čega je igra zaustavljena na minutu-dvije dok se problem nije riješio. Odmah je dotrčao pomoćnik, koji je 'osposobio' zastavicu, kako sudac ne bi nastavio mahati običnim štapom.

The linesman's flag simply could not handle the pressure.



First sub of the game(?)



