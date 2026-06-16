Prva je uvijek ključna: Osvojili smo medalju kad god nismo izgubili na otvaranju Mundijala!
I baš ovi podaci pokazuju koliko je važno dobro krenuti u ovakav turnir, koliko je važno u srijedu ne izgubiti od Engleske
Hrvatska u srijedu igra svoju prvu utakmicu na ovom Svjetskom prvenstvu. Za početak - teško da je moglo teže. Na suprotnoj strani bit će Engleska, druga najskuplja reprezentacija svijeta, nogometna družina vrijedna 1,36 milijardi eura. Vredniji su samo Francuzi (1,52 milijarde eura), a Hrvatska je na 16. mjestu, kadar "vatrenih" vrijedi 387,3 milijuna eura.