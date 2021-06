Uh, nisam baš najbolje spavala. Sva sam upaljena, ali nije više ni bitno, idem na Olimpijske igre, javila nam se presretna Zagrepčanka Nikolina Ćaćić (20), koja će Hrvatsku u Tokiju predstavljati u kategoriji do 57 kilograma.

A do Igara je došla pobjedom nad Turkinjom Aycan Guldagi podijeljenom sudačkom odlukom. Bilo je puno klinča, Guldagi je čak u nekoliko navrata Nikolinu udarila u potiljak, ali sudac joj nije oduzeo bod.

- Nje se umiralo u ljepoti, vidjelo se da su ulozi veliki, bilo je to klasično "čupanje glava". Prve dvije runde su bile baš guste, trener Franjo Kristić mi je rekao da su otišle na njezinu stranu. U trećoj mi je rekao da moram biti dvostruko bolja od Turkinje, inače ishod neće biti dobar. Odmah sam krenula u pritisak, bila dominantna... - priča nam Ćaćić u dahu.

'Popila sam pivicu, ali vremena za slavlje nema'

Ipak, nije joj bilo lako čekati proglašenje.

- Ma emocije su mi bile na sto strana. Nije bilo lako, pogotovo kad sam čula da je podijeljena sudačka odluka u pitanju. Na kraju je sve dobro ispalo. Vremena za slavlje nema puno, u srijedu putujemo za Hrvatsku, a već za par dana čeka me Europsko U-22 prvenstvo u Italiji kao posljednji test uoči Igara. Popila sam jednu pivicu i to je to.

Dobro, na Euru se neće vjerojatno ići "pun gas", Tokio je pred vratima...

- Točno, u Italiji želim pokazati ljepši boks, idem tamo bez ikakvog pritiska, cilj mi je uživati. Želim odraditi što više mečeva i što više sparinga.

Nakon što je u osmini finala u Parizu pobijedila Latvijku Amandu Millere, u četvrtfinalu je izgubila od europske prvakinje, Talijanke Irme Teste. I tad su joj na trenutak sve lađe potonule...

- Nisam imala pojma da ću priliku za plasman na OI imati kroz repasaž! AIBA je otkazala svjetske kvalifikacije pa im je taj repasaž bio neka vrsta kompenzacije. Sve je to bilo jako kaotično, nitko ništa nije znao, tek sam nakon poraza od Teste saznala da ništa još nije gotovo.

Ćaćić je djevojka za velike stvari. Sa Svjetskog mlađeseniorskog prvenstva u Budimpešti, prije nepune tri godine, za Hrvatsku je Ćaćić osvojila prvu medalju u ženskom boksu, a sad je na kvalifikacijskom turniru u Parizu postala prva naša boksačica koja će na OI.

- Ma presretna sam! Vjerujte, boksala sam i finala europskih i svjetskih prvenstava, ali plasman u Tokio je nešto drugačije, nešto posebnije. Nisam još ni svjesna svega, a vjerojatno sve neću stići ni procesuirati.

Nikolina je u boksu relativno kratko, a već ima fenomenalne rezultate.

- Evo, sad je sedma godina. Imala sam u osnovnoj školi velikih problema sa skoliozom, s kukovima, naglo sam izrasla. U Sesvetama sam krenula na terapije, a odmah do je bila boksačka dvorana. Slučajno sam otišla na trening. Malo vreća, ovo-ono. Pa na državno... - priča Ćaćić pa pojašnjava:

- Boks je riješio sve moje probleme, nakon godinu dana treniranja, došla sam na sistematski i nisu mogli vjerovati koliko mi se stanje s kralježnicom popravilo. I onda kažu da boks nije zdrav...

Mnogi boksači sanjaju o profesionalizmu, ali ne i Nikolina...

- Ma ne. Imam sve kao amaterska. Savez je stao iza mene, nisam gladna, nisam žedna. Imam uvjete za treniranje. Nakon OI-ja, želim odraditi još jedan olimpijski ciklus, ali u kategoriji do 51 kilogram. U budućnosti ću se fokusirati na niže kategorije, više će mi to odgovarati jer sam po građi tijela dosta sićušna - kaže pa dodaje:

- U Debrecenu sam u veljači boksala prvi put u kategoriji do 51 kilogram i odmah dogurala do finala. To je bio test, da vidim mogu li. Bilo je manjih problema sa skidanjem kilograma, ali brzo se tijelo navikne. To je žrtva, ali svi to rade.

Nikolina nema neke hobije, kaže, zbog boksa ni ne stigne, ali veseli se početku akademske godine.

- Joj, jedva čekam, da budem malo "korisna" i na tom polju, ha-ha. Bila sam na redovnom studiju na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, ali to sam stavila na pauzu, budući da se zbog korone sve oko kvalifikacija za OI u Londonu poremetilo. Stvarno to nisam mogla stizati ni fizički ni psihički. Upisala sam sad jednu visoku školu za menadžment i u tome mi je pomogao Savez. Zbog Igara mi se život u zadnje vrijeme svodio na spavanje, jelo i boksanje - kaže kroz smijeh.

Nema boksača koji nije barem jednom pogledao Rockyja. Barem jednom. Ni Nikolina nije iznimka.

- Jesam, gledala sam, ali... Moj favorit je “Djevojka od milijun dolara” s Hillary Swank.

Možemo li u Tokiju očekivati medalju?

- Znam samo da iz Europe u mojoj kategoriji šest djevojaka ide na Igre, a šanse su u svakom meču 50-50. Ako bude sreće sa ždrijebom, ako budem imala dobar dan i čistu glavu - sve je moguće - optimistično će Nikolina za kraj.