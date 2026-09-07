Prva smjena trenera u Serie A i to nakon samo tri odigrana kola

Fiorentina je u nedjelju smijenila trenera Fabija Grossa nakon što su ih tri uzastopna poraza na početku sezone dovela na začelje ljestvice Serie A, objavio je talijanski klub.

Fiorentina je izgubila 0-4 na gostovanju kod Rome i 0-3 kod kuće od novog prvoligaša Frosinonea, a potom je u subotu uslijedio domaći poraz od Torina (1-1); pritom su postigli jedan pogodak, a primili devet. U petak gostuju kod Venezije.

ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. pic.twitter.com/EKIpk5r8yt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2026

Gross, 48-godišnji bivši talijanski branič, vodio je momčad manje od tri mjeseca. Na klupi je 8. lipnja zamijenio Paola Vanolija i potpisao dvogodišnji ugovor s Fiorentinom.

Vanoli je prošle sezone doveo Fiorentinu do 15. mjesta nakon što je preuzeo momčad od Stefana Piolija, koji je smijenjen poslije niza od deset utakmica bez pobjede na početku sezone.

Grosso, strijelac pobjedničkog jedanaesterca protiv Francuske u finalu Svjetskog prvenstva 2006., stigao je u Fiorentinu nakon što je sa Sassuolom izborio ulazak u viši rang u svojoj prvoj sezoni i doveo ih do sredine ljestvice Serie A. Prethodno je vodio Bari, Hellas Veronu, Bresciju, Sion, Frosinone i Olympique Lyonnais.