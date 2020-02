Prva 'trade' bomba! Curry se riješio Russella, došao Wiggins

Svake godine nas u posljednjem danu prijelaznog roka u NBA ligi dočeka neka 'trade' bomba, a tako je bilo i ovaj put. Golden State Warriorsi su dugo razmišljali što napraviti s D'Angelom Russellom i na kraju su smislili. Poslali su ga u hladnu Minnesotu i dobili 1. izbor drafta 2014. godine, Andrewa Wigginsa.

Osim njega, put Timberwolvesa će i Jacob Evans i Omari Spellman, dok su Warriorsi dobili zaštićeni pick prve runde 2021. godine i pick druge runde za draft 2022. godine, javlja Adrian Wojnarowski.

Timberwolves 2021 pick protected to No. 3, and becomes unprotected in 2022, per sources. Minnesota kept pushing for Russell, who it has wanted since summer free agency and finally got the point guard Gerssson Rosas imagined pairing with KAT. https://t.co/kfDNvsdBHX