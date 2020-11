Prva velika pobjeda bila je nad Turskom, a plakalo se te 2008.

Baš na Martinje prije devet godina su 'Bilić boysi' slomili Tursku (3-0) u Istanbulu i tako iz ostavili bez šanse za Euro 2012., ali onaj gorak okus iz 2008. ne može se isprati. Hrvatska i Turska igrat će 10. put

<p>Izabranici <strong>Zlatka Dalića </strong>odigrat će u srijedu, 12. studenog s početkom u 18 sati i 45 minuta u Istanbulu prijateljsku utakmicu protiv domaćina Turske. 'Vatreni' su protiv njih dosad igrali u devet navrata, a Turci su u 90 minuta samo jednom bili bolji od Hrvatske i to u posljednjem ogledu prije tri godine. Drugi su put bili bolji nakon izvođenja penala, a ta kobna 2008. ostala je urezana u sjećanje svih navijača i posebice tadašnjeg izbornika <strong>Slavena</strong> <strong>Bilića</strong>.</p><p>Ukupno su 'vatreni' protiv Turaka odigrali devet susreta - slavili su u tri navrata, pet je puta bilo izjednačeno (jedan remi je otišao do penala i pretvorio se u poraz), a samo u posljednjem susretu su naši reprezentativci izgubili nakon 90 minuta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija na treningu</strong></p><h2>Turska - Hrvatska 0-1, 11. lipnja 1996., Europsko prvenstvo u Engleskoj</h2><p>No, krenimo redom. Prvo veliko nogometno natjecanje na kojemu je Hrvatska sudjelovala od samostalnosti bilo je Europsko prvenstvo 1996. godine. Pod izborničkom palicom legendarnog <strong>Miroslava Ćire</strong> <strong>Blaževića</strong> su 'vatreni' kasnim golom jokera s klupe, <strong>Gorana</strong> <strong>Vlaovića</strong>, došli do prve pobjede na velikom natjecanju. Bila je to munjevita kontra, a Goran je od centra vukao loptu, prevario velikog <strong>Rustua Recbera </strong>na golu Turaka i zabio za veliko slavlje. </p><h2>Hrvatska - Turska 1-1, 12. lipnja 1997., Kirin kup u Japanu</h2><p>Igrala se ta utakmica s početkom u 12 sati po našem vremenu, a Ćiro je tad isprobavao i dao priliku nekim igračima poput <strong>Darka Butorovića</strong>, <strong>Miljenka</strong> <strong>Mumleka </strong>i <strong>Damira Milinovića</strong>. Kao i većina susreta spomenutih protivnika, ta je utakmica završila bez pobjednika. za 1-0 je zabio <strong>Tomislav Erceg</strong>, a Ertugrul Saglam je u 77. minuti postavio konačnih 1-1.</p><h2>Hrvatska - Turska 2-2, 31. ožujka 2004., prijateljska utakmica</h2><p>Na Maksimiru su pred 12000 gledatelja prije 16 godina prijateljski ogled, pogađate, bez pobjednika, opet odigrali 'vatreni' s Turcima. <strong>Otto</strong> <strong>Barić </strong>je pripremao svoje trupe za Euro 2004. godine, a <strong>Tomo Šokota </strong>načeo je Turke već u 2. minuti da bi igru morao apustiti 10 minuta kasnije. Susret se lomio u pet minuta drugog poluvremena. Prvo je <strong>Biryol </strong>u 73. minuti zabio za 1-1, zatim je tri minute kasnije <strong>Srna </strong>razveselio navijače i zabio za 2-2, da bi u 78. minuti Atan postavio konačnih 2-2.</p><h2>Hrvatska - Turska 1-3 (1-1), 20. lipnja 2008., Europsko prvenstvo u Austriji i Švicarskoj</h2><p>Najbolniji susret protiv Turaka bio je onaj otprije 12 godina koji se igrao na stadionu Ernst Happel u Beču. Bilo je to četvrtfinale Eura, izgledali su 'Bilić boysi' kao momčad spremna za novi iskorak, a nakon čvrstih 90 minuta bez golova, otišlo se u produžetke. Kad je već sve izgledalo kao da će utakmica otići na penale, <strong>Ivan Klasnić </strong>bacio je Hrvatsku u delirij u 119. minuti. </p><p>Tad se veselilo, plakalo, a neki od nas nisu ni bili pred ekranom u deliriju. Slaven Bilić je kraj crte tražio zamjenu Jerko Leko je samo gledao prema sucu i spremao se za ulazak, ali nikad nije ušao u igru. Samo je gledao kako <strong>Semih Senturk</strong> nakon flipera u hrvatskom šesnaestercu sprema loptu iza <strong>Stipe Pletikose </strong>za 1-1.</p><p>'Vatreni' su bili devastirani, a s bijele su točke promašivali <strong>Luka Modrić </strong>i <strong>Ivan Rakitić </strong>koji su loptu poslali pokraj gola, dok je veliki <strong>Rustu </strong>obranio penal <strong>Mladenu Petriću </strong>i tako poslao tursku u polufinale Eura. Pratilo nas je do Rusije to 'prokletstvo' penala i strah od istih jer je to bilo veoma bolno iskustvo. </p><p>- Nisam puno gledao to. Ne želim to gledati. Te neke trenutke, to ti stoji u glavi. Jednostavno se dogodilo. Cijeli apsurd je taj da su <strong>Josip Šimunić </strong>i <strong>Robert Kovač </strong>osvajali sve lopte i duele na tome prvenstvu i bili su fantastični na cijelome Euru. Ali taj duel nakon kojeg su Turci zabili za 1-1 nisu dobili. Užas, to je ono za cijeli život - progovorio je Slaven Bilić o toj tužnoj noći u Beču za HRT 11 godina kasnije.</p><h2>Turska - Hrvatska 0-3, 11. studenog 2011., Dodatne kvalifikacije za Euro 2012.</h2><p>Teško da ćemo im ikad moći u potpunosti uzvratiti za tu bečku bol, ali na jedan smo im način to učinili 2011. kad Turci nisu išli na Euro. Bilo je to istog datuma, u istom gradu, samo točno devet godina prije sutrašnjeg susreta, na drugom stadionu - Turk Telekom Areni. </p><p>Drago Ćosić izgubio je glas već u drugoj minuti utakmice kad je Ivica Olić načeo Turke, a pola sata kasnije utišao je 47000 gledatelja i <strong>Mario Mandžukić</strong>. Dva su puta naši napadači nadmudrili domaće nogometaše na dva metra od gola, a onda je točku na i stavio onaj koji je i krvario za Hrvatsku nekoliko godina kasnije - <strong>Vedran Ćorluka</strong>. Opet sam na tri metra, samo se naklonio i poslao Hrvatsku na Euro. Da, trebao se još odigrati susret na Maksimiru, ali znalo se, Turci nemaju nikakve šanse.</p><h2>Hrvatska - Turska 0-0, 15. studenog 2011., dodatne kvalifikacije za Euro 2012.</h2><p>Puni Maksimir je četiri dana kasnije nakon ogleda u Turskoj došao zapljeskati 'vatrenima' i ispratiti ih na Euro. <strong>Guus Hiddink </strong>pokušao je izvesti čudo na turskoj klupi, ali nije uspio. Bilić je izbacio Tursku iz računice za Europsko prvenstvo i odveo našu reprezentaciju na Euro u Poljsku i Ukrajinu jer je utakmica završila 0-0.</p><h2>Turska - Hrvatska 0-1, 12. lipnja 2016., Europsko prvenstvo u Francuskoj</h2><p>Ždrijeb je spojio Tursku i Hrvatsku u skupinama Eura u Francuskoj. <strong>Ante Čačić </strong>je išao na noge velikom 'Imperatoru' Fatihu Terimu, a <strong>Luka</strong> <strong>Modrić </strong>je u 41. minuti odličnim volejem s ruba šesnaesterca pogodio za slavlje 'vatrenih'. Ispala je tad Turska u skupini, a Hrvatska je prošla dalje kao prvoplasirana ispred Španjolske te kasnije ispala od Portugala. No, ništa ne može oprati taj gorak okus iz 2008.</p><p>Naravno, legendarne scene s te utakmice su i one u kojima Vedran Ćorluka razbijene glave drži hrvatsku obranu.</p><h2>Hrvatska - Turska 1-1, 5. lipnja 2016., kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2018.</h2><p>Bez gledatelja na Maksimiru je Hrvatska igrala kvalifikacije za SP 2018. godine i remizirala s Turcima. <strong>Ivan Rakitić </strong>doveo je 'vatrene' u vodstvo golom iz penala u 44. minuti. Ovaj put noga nije zadrhtala, ali na golu nije bio <strong>Rustu Recber</strong>. Ali par minuta kasnije u sudačkoj nadoknadi prvog dijela je zabio <strong>Hakan Calhanoglu </strong>i postavio konačnih 1-1.</p><h2>Turska - Hrvatska 1-0, 5. lipnja 2017., kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2018.</h2><p>Posljednji susret protiv Turaka bio je onaj prije ttri godine kad je <strong>Cenk Tosun </strong>umalo Hrvatsku koštao nastupa u Rusiji. Zabio je Turčin u 75. minuti, a 'vatreni' su se nakon toga morali 'vaditi' na Finskoj s kojom su remizirali (1-1) pa zatim slomili Ukrajinu (2-0) za dodatne kvalifikacije. Osigurali su tad naši reprezentativci dodatne kvalifikacije protiv Grka, prošli dalje, a sve ostalo je povijest.</p>