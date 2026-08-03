Obavijesti

Sport

Komentari 4
PREOKRET

Prva zemlja povukla podršku Infantinu na izborima u Fifi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Prva zemlja povukla podršku Infantinu na izborima u Fifi
Foto: Evelyn Hockstein
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u Fifi: Wales prvi okrenuo leđa Infantinu nakon propasti plana o prodaji dijela prava na SP. Optužbe za loše vođenje sve glasnije

Admiral

Wales je objavio da će povući podršku kandidaturi predsjednika Fife Giannija Infantina za novi mandat u razdoblju od 2027. do 2031. godine nakon što je propao njegov plan o prodaji dijela udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva.

Ambiciozan plan Fife da od privatnih ulagača prikupi do 4,2 milijarde dolara prodajom približno 20-postotnog udjela u novom subjektu zaduženom za upravljanje natjecanjima, uključujući Svjetsko prvenstvo, u petak je obustavljen uslijed snažnog otpora dionika. Velški nogometni savez postao je tako prva članica Fife koja je povukla podršku Infantinovoj kandidaturi.

U svojoj izjavi, velški je savez kao razlog povlačenja podrške naveo Infantinove "propuste u dobrom upravljanju, procedurama i vođenju". Infantino je trenutačno jedini istaknuti kandidat za reizbor na čelo svjetske nogometne organizacije u ožujku 2027., za četverogodišnji mandat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Senzaciju SP-a dočekalo je mnoštvo navijača
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Senzaciju SP-a dočekalo je mnoštvo navijača

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Valentina Miletić se nakon godišnjeg vratila starom poslu: Spremno dočekala novu sezonu
POPULARNA VODITELJICA

FOTO Valentina Miletić se nakon godišnjeg vratila starom poslu: Spremno dočekala novu sezonu

Valentina Miletić nakon uživanja na godišnjem odmoru ponovno se primila posla. Omiljena voditeljica vratila se na MaxSport i prati HNL
VIDEO Varaždin - Hajduk 2-1: Vatreno krštenje za Splićane! Livaja promašio penal za remi
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Varaždin - Hajduk 2-1: Vatreno krštenje za Splićane! Livaja promašio penal za remi

Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026