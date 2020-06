Prvaci s korovišta imaju dom: Zagreb dobio prvi teren za mini bejzbol, drugi takav u Europi!

U Gradu su nam rekli da to nije ni livada nego korovište. Očistili smo ga i napravili teren za 'Little League', uz pomoć novca od GoFundMe kampanje i američkog veleposlanika, kažu u Zagreb Red Soxima

<p>Moja je, prvi sam je uzeo! Pustiiiii!, svađala su se dvojica četverogodišnjaka otimajući se za palicu.</p><p>Uobičajeni dječji žamor i nogometna lopta bili su tu, ali odmah pokraj i nešto posve novo i neuobičajeno. Okolo je letjela puno manja loptica, a odzvanjao je zvuk udaranja metalnom palicom. Zvuk na koji će se u zagrebačkoj četvrti Sloboština stanovnici brzo priviknuti.</p><p>Ondje je, iza škole "Otok", Hrvatska dobila prvi teren za dječji bejzbol. I drugi u Europi.</p><p>Priča se zakotrljala kad je klub Novi Zagreb postao partner ponajvećeg kluba na svijetu Boston Red Soxa. Oni su opremili zagrebaše, pomogli svom 'malom bratu', koji je ubrzo i promijenio ime u Zagreb Red Sox. A kako je 'Little League', dječja liga, natjecanje za koje kažu da je najbrojnije na svijetu i igra se na svim kontinentima, američki proizvod, žele poticati njegovo širenje. Zagreb Red Sox je osvojio zimsku ligu, postao hrvatski prvak, taman prije korone. U sastavu su bili unuk američkog veleposlanika Georga Kohorsta i djeca irske veleposlanice <strong>Olive Hempenstall.</strong></p><p>- Imamo 40-ak dječaka u klubu, a evo, od kad smo otvorili teren, došla su nam trojica pitati mogu li se učlaniti. Djelujemo u sklopu OŠ Otok, članarina je 150 kuna, opremu dobiju od kluba, a u mlađim uzrastima do 9, 11 i 13 godina djevojčice igraju ravnopravno s dječacima - ističe <strong>Izvor Ocvirek</strong> (37), predsjednik Zagreb Red Soxa.</p><p>Izgradnju terena, koji je triput manji od igrališta za "veliki" bejzbol, financirali su preko GoFundMe kampanje.</p><p>- Uplaćivali su nam odasvud, a pomogao nam je privatnom donacijom i američki veleposlanik u Hrvatskoj <strong>W. Robert Kohorst</strong> (67).</p><p>Veleposlanik je i svečano otvorio teren u Sloboštini rezanjem vrpce.</p><p>- To je parcela u vlasništvu škole, koja nam ju je ustupila na korištenje. Ma, kad smo zatražili da je Grad pokosi, rekli su nam da ne može jer to uopće nije zavedeno kao livada nego kao korovište! Na kraju smo uspjeli urediti taj komad, sami smo ogradu postavili i obojali u šest dana - priča Ocvirek.</p><p>U klubu su djeca irske ambasadorice <strong>Olive Hempenstall</strong>, kao i unuk nogometnog trenera Rajka Magića.</p><p>- Trenira pet mjeseci pa dođem pogledati trening, bio sam i na njegovoj prvoj utakmici prije desetak dana. Pravila baš ne znam sva, ali samo sam navijao da pogodi lopticu. I kad je uspio: super - priča nam Magić, koji je u trenerskoj mirovini, zadnji mu je posao bio u Kuvajtu, danas je povremeni predavač na trenerskoj akademiji HNS-a i stručni analitičar HNTV-a.</p><p>- Nikad mi unuci nisu bili u nogometu, jako su dobri tenisači, ali Noel (11) se zakačio na bejzbol kad su im tu, u školu, došli prezentirati taj sport - dodaje <strong>Magić</strong>.</p><p>I Vito Leni (9) mogao bi bratovim stopama. Kao i brojni drugi dječaci iz Novog Zagreba, ali i ostatka grada. Jer sad prvaci s korovišta imaju i svoj dom...</p>