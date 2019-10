'Boston Red Soxi žele nam sagraditi stadion u Zagrebu!'

Povezali smo se preko američkog veleposlanstva... spojila nas je treća najstarija vojna organizacija na svijetu... pa su nam se javili iz Bostona i poslali nam sve... ma luda priča!

Oduševljeno nam to prepričava Izvor Ocvirek (37), predsjednik kluba Zagreb Red Sox. Kao da ne zna odakle da krene...

Pa krenimo onda od osnovne informacije: jedan od najvećih i najpoznatijih bejzbol klubova na svijetu Boston Red Sox 'uzeo je pod svoje' jedan od tri zagrebačka kluba.

- To je kao da u nogometu Barcelona uzme za podružnicu Stupnik. I jedini smo klub izvan SAD-a koji je Bostonova podružnica! - ponosno će Ocvirek.

Foto: Zagreb Red Sox

Američki sportski velikan - čija je vrijednost prema Forbesu 3,2 milijarde dolara, godišnji prihod 516 milijuna dolara, a 247 milijuna dolara troši na plaće igrača - odmah je poslao opremu u Zagreb, odjenuo naše dječake od glave do pete.

- Svaki naš klinac nosi na sebi opremu vrijednu 200 do 250 dolara - kaže predsjednik.

I tu priča ne staje.

- Ponudili su da nam financiraju poboljšanje infrastrukture, čak i izgradnju bejzbol stadiona! Ali problem je što mi uopće nemamo teren! - otvara bolnu temu dopredsjednik i glavni trener Ozren Zec (37).

Foto: Privatan album

Otkako na Središću više nema igrališta, u Zagrebu je s tri kluba (Zagreb, Medvednica i donedavno Novi Zagreb, sad Zagreb Red Sox) ostao samo onaj na Jarunu. A naši Red Soxi treniraju na livadi. I nemaju parcelu na kojoj bi im Amerikanci mogli sagraditi sve što treba.

- Najbolje smo odjeveni u našoj ligi, a vježbamo na livadi. Čak ne smijemo trenirati s pravim lopticama, koje su tvrde, da ne oštetimo neki automobil ili prozor, nego vježbamo sa šupljim lopticama, laganim, a s pravima samo igramo utakmice - govori Zec, a Ocvirek se nadovezuje:

- I Amerikanci, ugledni gosti iz veleposlanstva, posjetili su nas na našoj livadi. I uživali. Jer osjetili su tu našu ljubav i iskrenost.

Foto: Privatan album

Boston se zapravo zakačio na Little League, organizaciju koja vodi natjecanje mladih bejzbolaša diljem svijeta.

- To je natjecanje koje smo pokrenuli 2016. godine i igra se paralelno uz hrvatsko prvenstvo, za uzrast do 12 godina. Kod nas nastupa između pet i sedam klubova, a u svijetu milijuni igrača, čak i dijelovima Afrike, Indiji, Pakistanu... To je najmasovnije svjetsko natjecanje. U Americi je Little League jako poznat i ima vrlo snažan marketing - objašnjava Zec, pa nastavlja:

Foto: Zagreb Red Sox

- Mi smo u priču ušli jednim slučajnim susretom, kada nam je na jednoj utakmici prišao Robert Mathers, djelatnik američkog veleposlanstva, i upitao smije li njegov sin doći trenirati bejzbol. Spojio nas je s ambasadorom Robertom Kohorstom, koji je veliki fan Little League. I želja mu je nakon mandata volontirati u toj organizaciji prateći unuka.

Druga je stuba između veleposlanstva i Boston Red Soxa bio AHAC (Ancient and Honorable Artillery Company of Massachusetts), treća najstarija vojna organizacija na svijetu, osnovana 1638. Njezini su predstavnici zajedno s grupom biznismena iz Bostona posjetili Zagreb i dopala im se ideja 'posvajanja' maloga kluba iz Zagreba. A to društvo povezano je s vlasnikom Red Soxa, koji je također s oduševljenjem prihvatio ideju. I eto nam Zagreb Red Soxa!

Foto: Privatan album

- Oči su im zasuzile kad sam im prepričao legendu kako je Napoleon nakon jedne pobjede pitao tko je bio u njegovoj jedinici, odgovorili su mu da su je sačinjavali uglavnom Hrvati, pa je rekao 'Dajte mi 100.000 Hrvata i osvojit ću svijet!' - otkrio je Ocvirek.

Foto: Zagreb Red Sox

U Boston Red Soxima, kao ni u MLB-u, Hrvata nema. Zasad...

- Imamo nešto manje od 50 dječaka, sad upisujemo nove uzraste od 8 do 15 godina. Surađujemo s ambasadom, ali i američkom školom u Zagrebu. Više od deset dječaka koji pohađaju američku školu igraju kod nas, ali samo jedan od njih ranije je igrao bejzbol u SAD-u. Uvjerljivo smo osvojili Little League ove godine. Znali su nam drugi klubovi uzeti najbolje klince, vjerujem da sad više neće - ističe Zec.

Foto: Privatan album

Dakako, bostonski Red Soxi očinski su pozvali zagrebačke u goste, da pogledaju koju utakmicu, trening, nauče ponešto...

- Mi smo ušli u njihov razvojni program, gdje postoji i edukacija trenera, igrača, možda i njihovi treneri dođu ovdje podučavati nas... Svjesni su oni kakva je popularnost bejzbola u Hrvatskoj, ali MLB baš intenzivno radi na povećanju popularnosti u ostatku svijeta. Zato su ove godine neke utakmice MLB-a igrane u Europi - priča Ocvirek.

Tako je mali bejzbolski klub osvojio srca Amerikanaca i postao poveznica Bostona i Zagreba te okupljalište američke zajednice u Zagrebu.

