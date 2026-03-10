Prvak s Hajdukom: 'Krovinović mora znati podnijeti kritike. To je bolesno, ali takvo je vrijeme'

Filip Krovinović (30) proživljava teške dane u Hajduku, kao i sam splitski klub. Splićani su ispali iz Kupa nakon poraza od Rijeke (3-2), a onda su izgubili u vječnom derbiju od Dinama (3-1). Veznjak je dobio saldo uvreda preko društvenih mreža nakon loše odigrane akcije prilikom kontre 'bilih'. Cijelu situaciju oko Krovinovića za Dalmatinski portal komentirao je bivši igrač Hajduka i dio šampionske ekipe koja je 2005. zadnji put uzela HNL, Luka Vučko (41).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:47 Gonzalo Garcia: Ne možemo se uspoređivati s Dinamom. Tko to radi, ljudima prodaje maglu... | Video: 24sata/pixsell

- Puno se pričalo o toj temi nakon Rijeke. Izuzetno cijenim Krovinovićevu karijeru. Ako je zaigrao za jednu Benficu, to dovoljno govori o njegovoj karijeri, nažalost tamo je doživio ozljedu koljena koja mu je usporila. On je, ako se ne varam, petu sezonu u Hajduku. Puno trenera se promijenilo, on je kod svakoga imao dobru minutažu i s te strane sigurno da se radi o dobrom igraču od kojeg svi navijači očekuju više s obzirom na njegov CV i kvalitetu.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Svjestan je da se ovakva situacija mogla izbjeći, ali i kako danas ljudi imaju previše slobode na društvenim mrežama.

- Filip je sigurno svjestan, ona lopta u Rijeci bi puno toga promijenila da je samo nabio na tribinu, a imao je deset opcija, onda je posljedično pao gol. U neko moje vrijeme, mi smo osvojili zadnju titulu prvaka, teret na leđima je bio sto tona za nula kuna. Krovinović danas zarađuje ozbiljan novac u Hajduku i kao takav normalno da si podložan određenim kritikama. Kritike bolesnih ljudi koji vrijeđaju, pišu po društvenim mrežama da će te razapeti.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Međutim, smatra kako nema previše prostora za opravdanje s obzirom na novac koji zarađuje.

- To je meni bolesno, takvo je i vrijeme, ali i onda i danas si kao igrač Hajduka podložan kritikama i nosi se s tim. Ni ovom čovjeku što tuče ruzinu u Škveru za tisuću, tisuću i pol eura, nije lako u životu. Ali ako imaš 50-60.000 eura, igraš u Hajduku, nekakvu kritiku moraš moć podnijeti.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 25. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Prokomentirao je njegovu budućnost u Hajduku i nastavku karijere.

- Filip je ušao u utakmicu, publika mu je zapljeskala, to podržavam, ali ne treba sad stvarati veliku priču oko toga. Svi igrači i u moje vrijeme i sada i prije su podložni kritikama, takav je posao, nosiš ga doma. Mislim da je to nakon ove utakmice završena priča. Hoće li Krovinović ostati u Hajduku ili neće, to je stvar uprave i trenera. Em je on dao nešto Hajduku, em je nešto zaradio od Hajduka, mislim da sam sve rekao.

Vučko je u karijeri igrao za Saturn, Istru, San Antonio Scorpionse, Lechiju Gdanjsk, Rijeku i Eskisehirspor. Za Hrvatsku je zaigrao na prijateljskom susretu protiv Estonije 2010. godine. Odigrao je tada 45 minuta, a prije toga bio je pozvan na dvije prethodne utakmice protiv Walesa i Austrije, ali nije ulazio u igru.