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PRVAK U AGONIJI Šok za bivšeg osvajača Velikog globusa. Opet se ozlijedio nakon duge pauze!

Piše Luka Tunjić,
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PRVAK U AGONIJI Šok za bivšeg osvajača Velikog globusa. Opet se ozlijedio nakon duge pauze!
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Foto: instagram
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Nikad nisam bio od onih koji se sažalijevaju. Roditelji su me naučili da se usredotočim na rješenja, ako nešto možeš promijeniti, učini to. Ali sam ljutit, frustriran i shrvan, poručio je skijaški prvak iz 2020. godine

Admiral

Tek što je ponovno počeo uživati na skijama, Aleksander Aamodt Kilde (34) doživio je novi težak udarac. Norveški skijaš na treningu spusta u Čileu potrgao je Ahilovu tetivu, a nakon još jedne ozbiljne ozljede oglasio se emotivnom porukom. 

- Koji k… - započeo je objavu u kojoj nije skrivao koliko ga je pogodio novi prekid karijere.

- Dugo se sve svodilo na oporavak i povratak ondje gdje sam bio. U posljednje vrijeme to se napokon promijenilo. Bio sam brži, napredovao sam i osjećao se na skijama bolje nego dugo prije toga. Još važnije, uživao sam u skijanju više nego godinama unatrag. A onda se dogodi ovo. Brutalno je i teško je to prihvatiti - napisao je Kilde.

Foto: instagram

Norvežanin, koji je zaručen za američku skijašicu Mikaelu Shiffrin, pao je u srijedu, 14. listopada, a njegov je savez dan poslije objavio da se vraća u Innsbruck na dodatne preglede i procjenu mogućnosti liječenja. Zasad nije poznato koliko će trajati oporavak ni kada bi se mogao vratiti na snijeg, ali očekuje se kako će propustiti nadolazeću sezonu Svjetskog kupa, kao i Svjetsko prvenstvo u Crans-Montani.

Novi problemi stigli su nakon dugog oporavka od stravičnog pada u Wengenu u siječnju 2024. Kilde je tada zadobio duboku posjekotinu desne potkoljenice i oštećenje živaca te potrgao dva ligamenta u ramenu. Propustio je ostatak te sezone i cijelu sljedeću, a u Svjetski kup vratio se tek u studenome 2025. 

Prošle je sezone nastupio na sedam utrka Svjetskog kupa, uz najbolje 11. mjesto, no od nastupa na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini odustao je jer još nije bio spreman. Sada ga, baš kada je osjetio da ponovno napreduje, čeka nova rehabilitacija. 

Foto: instagram

- Nikad nisam bio od onih koji se sažalijevaju. Roditelji su me naučili da se usredotočim na rješenja, ako nešto možeš promijeniti, učini to. Ako ne možeš, prihvati ili pusti. Ali da budemo jasni, trenutačno sam shrvan, ljutit i frustriran. Treba mi malo vremena da sve to prihvatim - priznao je.

Ipak, jednu razliku u odnosu na prethodni oporavak vidi kao važan oslonac.

- Ovaj put imam jasan plan rehabilitacije i to pomaže. Neće biti lako, ali usredotočit ću se na ono što mogu kontrolirati i osloniti se na ljude koji su uz mene. Hvala vam na svim porukama. Znače mi više nego što možete zamisliti. Javljat ću vam kako ide - poručio je Kilde.

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