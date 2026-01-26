Prve izjave Jakirovića u Interu: 'Već sam se čuo sa Sučićem, a posebno volim jednog igrača'

Inter i Dinamo dogovorili su transfer Leona Jakirovića (18) te se sin bivšeg trenera "modrih" vezao ugovorom za talijanskog velikana do 2030. godine. Transfer je vrijedan oko 2,5 milijuna eura, a kroz bonuse bi u blagajnu maksimirskog kluba moglo stići još dva milijuna. Leon Jakirović dao je svoj prvi intervju kao igrač Intera za službene stranice kluba.

- Nevjerojatan osjećaj, sve mi se ovdje sviđa i jako sam uzbuđen što sam dio ovakvog kluba. Nedavno sam napunio 18 godina i da, zaigrao sam u Ligi prvaka protiv Milana, sada naših najvećih rivala. Ovaj korak je jako važan, najveći što sam poduzeo u dosadašnjoj karijeri. Mislim da će biti odlično - rekao je pa dodao:

- Mislim da sam staložen stoper, dobar s loptom i u igri između linija. Smatram da su talijanski braniči najbolji na svijetu, tako da ću sigurno napredovati ovdje. Tko me inspirirao? Volim Alessandra Bastonija jer igra na mojoj poziciji i promatram što čini u utakmicama.

Talijani su rekli kako je Leon odrastao u obitelji koja "diše nogomet", a pitali su ga i je li na odabir kluba utjecala povezanost hrvatskih igrača i Intera.

- I da i ne. Da, jer tu je Petar Sučić, s kojim sam trenirao i igrao u Dinamu. No, kad čuješ da te zove klub poput Intera, jedino što želiš je odazvati se pozivu. Pričao sam s Petrom prije transfera, pitao sam ga mnoga pitanja jer želio sam znati baš sve. Naučio sam da nikad ne treba odustati i da moraš davati sve od sebe, kako na utakmicama, tako i na treninzima.

Intervju je zaključio posebnim pozdravom: "Sempre, forza Inter!"