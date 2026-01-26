Obavijesti

Sport

Komentari 0
STIGAO NA 'ČIZMU'

Prve izjave Jakirovića u Interu: 'Već sam se čuo sa Sučićem, a posebno volim jednog igrača'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Prve izjave Jakirovića u Interu: 'Već sam se čuo sa Sučićem, a posebno volim jednog igrača'
Austrija: Pripremna utakmica GNK Dinamo - CSKA 1948. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nevjerojatan osjećaj, sve mi se ovdje sviđa i jako sam uzbuđen što sam dio ovakvog kluba. Ovaj korak je jako važan, najveći što sam poduzeo u dosadašnjoj karijeri. Mislim da će biti odlično, rekao je Jakirović

Admiral

Inter i Dinamo dogovorili su transfer Leona Jakirovića (18) te se sin bivšeg trenera "modrih" vezao ugovorom za talijanskog velikana do 2030. godine. Transfer je vrijedan oko 2,5 milijuna eura, a kroz bonuse bi u blagajnu maksimirskog kluba moglo stići još dva milijuna. Leon Jakirović dao je svoj prvi intervju kao igrač Intera za službene stranice kluba.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku 00:42
Dinamo - FCSB 4-1: Jako važna pobjeda plavih! Sada je već lakše i proljeće je na vidiku | Video: 24sata/pixsell

- Nevjerojatan osjećaj, sve mi se ovdje sviđa i jako sam uzbuđen što sam dio ovakvog kluba. Nedavno sam napunio 18 godina i da, zaigrao sam u Ligi prvaka protiv Milana, sada naših najvećih rivala. Ovaj korak je jako važan, najveći što sam poduzeo u dosadašnjoj karijeri. Mislim da će biti odlično - rekao je pa dodao:

- Mislim da sam staložen stoper, dobar s loptom i u igri između linija. Smatram da su talijanski braniči najbolji na svijetu, tako da ću sigurno napredovati ovdje. Tko me inspirirao? Volim Alessandra Bastonija jer igra na mojoj poziciji i promatram što čini u utakmicama.

Talijani su rekli kako je Leon odrastao u obitelji koja "diše nogomet", a pitali su ga i je li na odabir kluba utjecala povezanost hrvatskih igrača i Intera.

- I da i ne. Da, jer tu je Petar Sučić, s kojim sam trenirao i igrao u Dinamu. No, kad čuješ da te zove klub poput Intera, jedino što želiš je odazvati se pozivu. Pričao sam s Petrom prije transfera, pitao sam ga mnoga pitanja jer želio sam znati baš sve. Naučio sam da nikad ne treba odustati i da moraš davati sve od sebe, kako na utakmicama, tako i na treninzima.

Intervju je zaključio posebnim pozdravom: "Sempre, forza Inter!"

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Kapetan Luke Modrića produžio s Milanom

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!
NOVA LJUBAV

FOTO Sigurdsson nakon pobjede u ljubavnom klinču s ljepoticom!

MALMO - Izbornik Dagur Sigurdsson nakon pobjede razmijenio je nježnosti s tajanstvenom plavušom, a fotograf Pixsella zabilježio je njihove intimne trenutke. Sigurdsson je prije godinu dana priznao kako je prekinuo s djevojkom nakon ranijeg razvoda braka, ali sad ponovno ljubi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026