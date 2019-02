'Modri' tužni, ali i optimistični: Po prolaz na punom Maksimiru

Dinamo je nakon dva trenutka nepažnje izgubio u Plzenu od Viktorije (2-1), ali ima aktualan rezultat prije uzvrata koji će se igrati 21. siječnja na prepunom Maksimiru. Donosimo vam prve reakcije igrača iz mix zone.

POGLEDAJTE REAKCIJE:

Nije puno dužio nakon poraza trener Dinama, svjestan je što mu je potrebno u Zagrebu, a Viktoriju čeka u 'grotlu Maksimira'.

- Uz pomoć publike možemo u sljedeće kolo. Iskreno draži mi je ovaj rezultat nego onaj iz Young Boysa, sada je sve u našim rukama - rekao je nakon utakmice Nenad Bjelica.

Emir Dilaver nije ništa mogao kod oba gola, dobro je odradio svoj posao i optimističan je pred uzvrat.

- Moglo je biti bolje, na kraju to je samo koncentracija kako smo primili golove. Trebamo bolje stajati u obrani i svaki mora gledati iza leđa. Nismo ispratili igrače kako treba, ali to je to, to mi daje nadu da je problem bila samo koncentracija. Bili smo zgrčeni na početku, mislili smo da je to neka vau utakmica, ali na kraju smo shvatili da je to obična utakmica. Nakon toga počeli smo kreativnije igrati, imali smo dosta akcija i prilika, ali dobili smo dva gola i to nije lako podnijeti. Ali imam dobru nadu da će pred našom publikom sve biti dobro - rekao je stoper 'modrih', Emir Dilaver i dodao:

- Nema nikakve panike, mi smo dali svoj gol i idemo u uzvrat. Sad će biti još napetije, ganjamo rezultat, idemo na sve ili ništa i očekujemo podršku publike. Mi ćemo skočiti na glavu, znamo da nam treba rezultat da pobijedimo bez gola, ali prihvatio bi bilokoji način prolaska. Mislim da imamo kvalitetniju ekipu, ali bili smo u grču, zato u uzvratu idemo pokazati da možemo.

Prodoran je bio Mislav Oršić na krilu, ali Dinamo po njemu nije imao sreće.

- Bili smo puno bolji, ali nažalost primili smo dva gola. Još su nas oni rekontrirali iz naše kontre i sve je otišlo na krivu stranu. Sigurno da možemo biti bolji nego danas, imamo dosta mjesta i prostora za napredak - kratko je prokomentirao Mislav Oršić.

Bruno Petković nije imao sreće i 'asistirao' je za sva tri gola u večerašnjoj utakmici.

- Sigurno gorak okus u ustima nakon vodstva ovakav rezultat, vjerujem i mislim da smo mogli puno bolje. Ipak, rezultat nas drži u igri. Imao sam dobar individualan potez, kao i Olmo gol, ali nekako s nas individualne greške koštale još više.

Kapetan momčadi Arijan Ademi u prvom je dijelu odigrao odlično, ali u drugom dijelu nedostajalo je one 'ademijevske' snage.

- Mislim da smo malo i negativni prema nama, to su iskusni momci koji su dobili Romu. Sigurno da se i njih nešto pita, ali eto, prvo poluvrijeme smo mi pokazali da smo bolji, drugo su poluvrijeme oni pokazali da su bolji. Mislim da imamo puno prostora za napredak i da ćemo na Maksimiru pokazati što možemo - zaključio je Ademi.