Prvenstvo Francuske u Kölnu: Final Four izborilo pet Hrvata

I dok je Vardar prošao teškom mukom nakon dramatičnog završetka derbija u Skoplju s Kielom, tri francuske momčadi dominantno su izborile Köln i samo potvrdile da je liga u kojoj igraju Karabatić, Gerard i Lazarov već sada u najmanju ruku konkurentna moćnoj Bundesligi, ako ne i ispred nje.

Na rukometnom Final Fouru u Kölnu tako ćemo gledati turnir bez Nijemaca, turnir bez bogatih Kielcea, Vaszprema i Barcelone, ali vidjet ćemo branitelja naslova i čak tri francuske momčadi, Montpellier, PSG i Nantes, koji je, spomenimo samo, izgubio od Zagreba u Areni i provukao se protiv hrvatskog prvaka kod kuće.

Ipak, sva tri Francuza više no zasluženo su u Kölnu. PSG je u obje utakmice pobijedio Kielce s Mamićem i Ivićem u momčadi i bez puno stresa prošao dalje. Nantes je sve praktički riješio u prvoj utakmici kad je šest razlike dobio Skjern i remi u uzvratu za njih je bila samo formalnost koju su bez problema odradili. Posebna priča je pak Montpellier, momčad koja igra možda i najljepši rukomet u Europi u ovom trenutku. S Flensburgom su u prvom susretu odigrali 28-28 u Njemačkoj, no sinoć su ih doma razbili. Francuzi su slavili 29-17 i pokazali da bi vrlo lako mogli i do kraja ove sezone.

Na Final Fouru ćemo imati i nešto manje Hrvata no što smo navikli prijašnjih godina. U Kölnu će ovoga puta biti petorica, a jedini klub u kojem nemamo svog predstavnika je Montpellier. Luka Stepančić je u PSG-u, Jerko Matulić u Nantesu, a Luka Cindrić, Igor Karačić i Ivan Čupić u Vardaru.

Završni turnir na rasporedu je 26-27. svibnja, po mnogima su favoriti PSG i Vardar, no Nantes i posebno Montpellier u jednoj utakmici na neutralnom terenu mogu pobijediti bilo koga.