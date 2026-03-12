Obavijesti

Sport

Komentari 2
ZANIMLJIVA PORUKA

'Prvenstvo osvojimo, Europu pokorimo'. Evo transparenta Armade prije bakljade

Piše Josip Tolić, Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 3 min
'Prvenstvo osvojimo, Europu pokorimo'. Evo transparenta Armade prije bakljade
Foto: Josip Tolić/24sata

Rujevica je za utakmicu bila krcata i to u pravom smislu te riječi. Kapacitet stadiona iznosi 8279, a utakmicu s Francuzima danas je došlo gledati 8154 gledatelja

Rijeka je u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige na Rujevici ugostila Strasbourg. Francuska momčad jedna je od pretendenata za osvajanje natjecanja, no Riječani su već ranije pokazali da mogu iznenaditi i bolje momčadi. Najveći je ovo uspjeh u gotovo pet desetljeća povijesti kluba, a bolja pozivnica za navijače nije mogla biti.

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
26
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rujevica je za utakmicu bila krcata i to u pravom smislu te riječi. Kapacitet stadiona iznosi 8279, a utakmicu s Francuzima danas je došlo gledati 8154 gledatelja. Na tribinama se moglo pronaći i podbadanje rivala pa se tako na tribini našao transparent "Za neke la Europ, a za druge la fritul", upućen Hajdukovcima.

Foto: Josip Tolić/24sata

U 60. minuti Armada je pak izvela velebnu koreografiju iza gola Zlomislića kada je razvila veliki transparent "Rijeko mila, ostvarila si nam snove sad Europom gazimo i sanjamo nove! Prvenstvo osvojimo! Europu pokorimo…" Nakon toga uslijedila je bakljada koja je na trenutak malo oslabila vidljivost na terenu, no dim se brzo razišao.

Foto: Josip Tolić/24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...
SJAJNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Strasbourg 1-2: Šteta! Prvak odigrao junački i nesretno izgubio na Rujevici...

Rijeka je imala čak 19 udaraca, devet kornera, četiri velike prilike, ali nedostajalo je koncentracije i preciznosti u završnici. Uzvrat je za tjedan dana u Francuskoj
VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea
OSMINA FINALA LP

VIDEO Liga prvaka: Real 'razbio' City, Valverde briljirao! PSG u sjajnoj utakmici srušio Chelsea

Real Madrid je s 3-0 pobijedio Manchester City. Valverde je zabio prekrasan hat-trick u prvom dijelu i tako je ostalo. Vinicius je promašio penal. PSG je pobijedio Chelsea 5-2, a Bodo je rasturio Sporting 3-0
Ikona Strasbourga sanja poziv Dalića, prvi je asistent Ligue 1! 'Djed Hrvat učio me nogometu'
HNS O NJEMU ŠUTI

Ikona Strasbourga sanja poziv Dalića, prvi je asistent Ligue 1! 'Djed Hrvat učio me nogometu'

Adrien Thomasson, kapetan Lensa, dominira asistencijama u francuskoj ligi i nema ništa protiv igranja za "vatrene"! Njegovi hrvatski korijeni i djedova ljubav prema nogometu oblikovali su ga u zvijezdu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026