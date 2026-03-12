'Prvenstvo osvojimo, Europu pokorimo'. Evo transparenta Armade prije bakljade

Rijeka je u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige na Rujevici ugostila Strasbourg. Francuska momčad jedna je od pretendenata za osvajanje natjecanja, no Riječani su već ranije pokazali da mogu iznenaditi i bolje momčadi. Najveći je ovo uspjeh u gotovo pet desetljeća povijesti kluba, a bolja pozivnica za navijače nije mogla biti.

Rujevica je za utakmicu bila krcata i to u pravom smislu te riječi. Kapacitet stadiona iznosi 8279, a utakmicu s Francuzima danas je došlo gledati 8154 gledatelja. Na tribinama se moglo pronaći i podbadanje rivala pa se tako na tribini našao transparent "Za neke la Europ, a za druge la fritul", upućen Hajdukovcima.

Foto: Josip Tolić/24sata

U 60. minuti Armada je pak izvela velebnu koreografiju iza gola Zlomislića kada je razvila veliki transparent "Rijeko mila, ostvarila si nam snove sad Europom gazimo i sanjamo nove! Prvenstvo osvojimo! Europu pokorimo…" Nakon toga uslijedila je bakljada koja je na trenutak malo oslabila vidljivost na terenu, no dim se brzo razišao.