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Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Prvi Bilićevi potezi: Evo koji bi HNL-ovci mogli dobiti priliku

Piše Hrvoje Tironi,

Bilić je na dva dosadašnja natjecanja s ‘vatrenima’ dao priliku petorici HNL-ovaca do 23 godine, a tako će raditi i u novome mandatu

Slaven Bilić (57) počeo je svoj mandat na klupi "vatrenih". Hrvatski izbornik već je prvog dana jasno komunicirao s medijima, javnosti objasnio prve korake koje će napraviti na novoj funkciji - definiranje stručnog stožera i razgovor s Lukom Modrićem (40). Sasvim logično, svima je jasno kako su ta dva kratkoročna cilja prioritet za uspješnu budućnost reprezentacije.

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