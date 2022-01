U moru ljudi iz različitih sfera javnog života, podršku najboljem tenisaču svijeta Novaku Đokoviću pružio je i Aleksander Čeferin. Slovenac na čelu Uefe nije spominjao ni koronavirus niti cijepljenje, već jednostavno ustvrdio da ovo što rade australske vlasti nije normalno.

- Ako su Novaku Đokoviću, kojeg osobno poznajem, australske službe dale izuzeće, onda je potpuno apsurdno da ga sad žele potjerati. To mi je nekorektno - kazao je Čeferin.

Prvom čovjeku europskog nogometa nije jasno, kao i velikom broju ljudi, zašto Novaku ranije nisu mogli javiti da će imati problema na carini. Ovako je Srbin, nakon što je dobio medicinsko izuzeće, bezbrižno otputovao za Melbourne bez da je pritom znao što ga čeka.

- Izuzeća očigledno postoje, pa ako nisu željeli da dođe tamo, ako njegov slučaj ne spada pod to izuzeće, zašto mu to nisu ranije rekli? To ne razumijem. Oni kažu da se građanima nije svidjelo što je Novak dobio izuzeće. Apsolutno se ne slažem s tim - zaključio je Čeferin.

Podrška Đokoviću stiže sa svih strana svijeta dok njegovi odvjetnici traže rupe u zakonu kako bi Novak zaigrao u Melbourneu gdje bi ganjao jubilarni 10. naslov i rekordi 21. Grand Slam. Saslušanje je zakazano u nedjelju točno u ponoć po hrvatskom vremenu kada bi trebala biti donesena konačna odluka.

U međuvremenu je javnost saznala i razlog Novakovog medicinskog izuzeća, a to je pozitivan nalaz na koronavirus od 16. prosinca. To je zasigurno snažan argument Đokovićevih odvjetnika, a hoće li biti dovoljan, vrijeme će pokazati...

