BITI ILI NE BITI

Prvi dan odluke pred nama. Evo što sve treba rukometašima

Piše Ivan Kužela,
Prvi dan odluke pred nama. Evo što sve treba rukometašima
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Hrvatska igra prvi odlučujući susret na Europskom rukometnom prvenstvu. Protivnici su susjedi Slovenci kojima također igra samo pobjeda žele li imati šanse za ulazak u polufinale na idućem susretu

Hrvatska od 18 sati u Malmö Areni igra odlučujuću utakmicu Europskog prvenstva protiv Slovenije. Samo pobjeda dolazi u obzir ako želimo izboriti polufinale. Iako Hrvatska više ne odlučuje sama o svojoj sudbini, novi kiks nije dopušten jer Island i Švedska trenutačno imaju povoljniju situaciju u skupini.

Prvi dan odluke pred nama. Evo što sve treba rukometašima 01:08
Prvi dan odluke pred nama. Evo što sve treba rukometašima | Video: 24sata/pixsell

Današnji dan započinje utakmicom Švicarske i Islanda od 15.30 sati. S obzirom na trenutnu situaciju treba nam pomoć Švicaraca koji bi za nas trebali pobijediti ili remizirati s Islanđanima. Švicarci su zadnji u skupini s jednim osvojenim bodom, a Island prvi s četiri. Susret ćete moći gledati na RTL2.

ALTRO - Pallamano - Men's EHF Euro 2026 - Hungary vs Iceland
Foto: Luigi Canu/IPA Sport / ipa-agenc

Od 18.00 sati igra Hrvatska sa Slovenijom i utakmicu ćete moći pratiti na RTL-u ili Voyu. Nama igra samo pobjeda, kao i Slovencima jer oboje imamo četiri boda. Trenutačno smo četvrti u grupi, ali ako danas pobijedimo trenutačno treće Slovence preskačemo ih i uskraćujemo im šanse za polufinale, kao i oni nama ako se dogodi suprotan scenarij. 

Switzerland vs Croatia
Foto: Anze Malovrh / kolektiff

Zadnji susret dana igra se od 20.30 sati. Švedska će tad igrati protiv pretposljednje Mađarske. Šveđani su izraziti favoriti i ovise, kao i Island, sami o sebi. Šveđani su drugi u skupini iza Islanda s četiri boda, a Mađari peti s tek jednim bodom iz remija sa Švicarskom. Utakmicu ćete moći pratiti na RTL2.

U ponedjeljak je poznat jedan sudionik polufinala iz skupine 1, a to je Danska. Danci su slavili protiv Nijemaca 31-26 i trebala su im se poklopiti dva rezultata za ulazak u polufinale. Španjolci su trebali slaviti protiv Francuza, što se i dogodilo (36-32), a Portugalci remizirati s Norvežanima, što je bio konačan ishod (35-35). U toj skupini Danska i Njemačka imaju šest bodova, Francuska četiri, Norveška i Portugal tri te Španjolska dva. 

