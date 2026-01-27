Prvi dan odluke pred nama. Evo što sve treba rukometašima

Hrvatska od 18 sati u Malmö Areni igra odlučujuću utakmicu Europskog prvenstva protiv Slovenije. Samo pobjeda dolazi u obzir ako želimo izboriti polufinale. Iako Hrvatska više ne odlučuje sama o svojoj sudbini, novi kiks nije dopušten jer Island i Švedska trenutačno imaju povoljniju situaciju u skupini.

Današnji dan započinje utakmicom Švicarske i Islanda od 15.30 sati. S obzirom na trenutnu situaciju treba nam pomoć Švicaraca koji bi za nas trebali pobijediti ili remizirati s Islanđanima. Švicarci su zadnji u skupini s jednim osvojenim bodom, a Island prvi s četiri. Susret ćete moći gledati na RTL2.

Foto: Luigi Canu/IPA Sport / ipa-agenc

Od 18.00 sati igra Hrvatska sa Slovenijom i utakmicu ćete moći pratiti na RTL-u ili Voyu. Nama igra samo pobjeda, kao i Slovencima jer oboje imamo četiri boda. Trenutačno smo četvrti u grupi, ali ako danas pobijedimo trenutačno treće Slovence preskačemo ih i uskraćujemo im šanse za polufinale, kao i oni nama ako se dogodi suprotan scenarij.

Foto: Anze Malovrh / kolektiff

Zadnji susret dana igra se od 20.30 sati. Švedska će tad igrati protiv pretposljednje Mađarske. Šveđani su izraziti favoriti i ovise, kao i Island, sami o sebi. Šveđani su drugi u skupini iza Islanda s četiri boda, a Mađari peti s tek jednim bodom iz remija sa Švicarskom. Utakmicu ćete moći pratiti na RTL2.

U ponedjeljak je poznat jedan sudionik polufinala iz skupine 1, a to je Danska. Danci su slavili protiv Nijemaca 31-26 i trebala su im se poklopiti dva rezultata za ulazak u polufinale. Španjolci su trebali slaviti protiv Francuza, što se i dogodilo (36-32), a Portugalci remizirati s Norvežanima, što je bio konačan ishod (35-35). U toj skupini Danska i Njemačka imaju šest bodova, Francuska četiri, Norveška i Portugal tri te Španjolska dva.