Prvi gay nogometaš zabrinut za LGBTQ+ zajednicu u Kataru: Ne bojim se za sebe, već za druge

Foto: instagram/reuters

Znam da ću ja osobno biti zaštićen jer sam u fokusu javnosti. No, nisam zabrinut za sebe, nego za one koji mi šalju poruku. Za one koji se boje biti svoji i hodati ulicama, kazao je Cavallo

Josh Cavallo (22) prvi je nogometaš koji je za vrijeme karijere javnosti otkrio da je homoseksualac. Nada se pozivu izbornika za Svjetsko prvenstvo u Kataru, ali je u isto vrijeme jako zabrinut zbog tretmana LGBT zajednice u toj državi. Zbog homoseksualnosti se u Kataru završava u zatvoru. - Znam da ću ja osobno, ako odem tamo, biti zaštićen jer sam u fokusu javnosti. No, nisam zabrinut za sebe, nego za one koji mi šalju poruku. Za one koji nisu u fokusu javnosti i koji se boje biti svoji i hodati ulicama - rekao je Cavallo za CNN pa dodao: - To što idemo u državi koja kriminalizira ljude poput mene... Jako je zabrinjavajuće - zaključio je nogometaš Adelaidea. Jedan od glavnih ljudi u organizaciji natjecanja, Nasser Al Khater, tvrdi da nema nikakvog razloga za brigu. - Baš naprotiv, dobrodošao je u Katar. Nitko ovdje ne osjeća strah i nesigurnost - kazao je Al Khater. Foto: HAMAD I MOHAMMED/REUTERS Nakon što je prije godinu 'izašao iz ormara', Cavallo je sve glasniji u borbi protiv homofobije, a nedavno je kazao da su ga španjolske nogometne legende, Casillas i Puyol, razočarale nepoštovanjem. - Izrugivanje Casillasa i Puyola nogometašima seksualcima je razočaravajuće. Teško je putovanje koje ja i ostale LGBTQ+ osobe moramo prolaziti. Vidjeti moje uzore i nogometne legenda kako se rugaju mojoj zajednici je izraz nepoštovanja.

Najčitaniji članci