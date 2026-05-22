Prvi Hrvat na tronu: U ovom dream-teamu nosio bih i vodu! Brat me je gledao i zaplakao...
Šalili smo se da smo jedan trofej poklonili drugom klubu, kaže Gabrijel Cvanciger, koji je s talijanskom Perugiom osvojio Scudetto, Ligu prvaka, superkup Italije i Svjetsko klupsko prvenstvo
Neki su bili blizu i gubili u finalima, poput Marka Sedlačeka prije tri godine, ali i tom je čekanju konačno kraj. Gabrijel Cvanciger (22) prvi je hrvatski odbojkaš s trofejem Lige prvaka. Mladi Siščanin s talijanskom Perugiom pomeo je konkurenciju na završnom turniru u Torinu, ne izgubivši ni set u polufinalu i finalu. Protivnici nisu bili baš s Malte ili Cipra, nego iz Poljske. Onda sve znate. I nije Perugia dominirala samo na europskim parketima i dvoranama, talijanski "dream-team" osvojio je četiri trofeja ove sezone! Uz Ligu prvaka, još i Scudetto, talijanski superkup te Svjetsko klupsko prvenstvo. Izmaknuo je samo talijanski kup.