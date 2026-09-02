Prvi nositelj US Opena imao ogromnih problema u 1. kolu

Njemački tenisač Alexander Zverev, koji je na ovogodišnjem US Openu po prvi put u karijeri prvi nositelj na nekom Grand slam turniru, trebao je pet setova kako bi se plasirao u 2. kolo svladavši Talijana Lorenza Sonega sa 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5, 6-4.

Zvereva je umalo koštala loša realizacija "break-lopti", iskoristio je samo tri od prvih 19 prilika za oduzimanje servisa suparniku, ali uspio je napraviti "break" za prednost 6-5 u četvrtom setu i potom mirno odservirati za poravananje na 2-2 u setovima. U petom setu je ključni "break" Zverev napravio u petom gemu.

Zverev, koji je početkom lipnja osvojio svoj prvi Grand slam naslov u karijeri trijumfom u Roland Garrosu, dok je na zadnjem igranom Grand slamu u Wimbledonu u srpnju stigao do finala, u 2. će kolu igrati protiv Francuza Quentina Halysa.

Foto: ROBERT DEUTSCH

Mnogo manje problema je za prolazak u 2. kolo imala pobjednica ovogodišnjeg Roland Garrosa Mira Andrejeva koja je sa 6-2, 6-2 nadigrala Indonežanku Janice Tjen te će u 2. kolu igrati protiv Njemice Eve Lys.