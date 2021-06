MVP NBA lige završio je sezonu - metlom. Dario Šarić i Phoenix Sunsi pomeli su Nikolu Jokića i njegove Denver Nuggetse u polufinalu Zapada, a što je jedan MVP posljednji put doživio još 1989. godine, odnosno Magic Johnson s Lakersima protiv Detroita.

Sunsi su, pak, sa sedmom uzastopnom pobjedom u doigravanju, što im je novi rekord, prvi puta otišli tako daleko nakon 11 godina, kada su zadnji put i bili u doigravanju. Chris Paul kao da je popio eliksir mladosti, Devin Booker nastavio je trpati i za taj duo Nuggetsi nisu imali odgovor ni rješenje ni u jednoj utakmici.

Četvrtu i posljednju obilježio je, a i usmjerio, trenutak iz treće čevrtine kada je Jokić morao ranije u svlačionicu. Srpski košarkaš žestoko je, u pokušaju da napravi prekršaj ili dođe do lopte, nasrnuo na Camerona Paynea, čak i udario po lopti, no i po Payneovu licu. Dvojbe za suce nije bilo, to je kraj utakmice za Jokića. Na kraju i sezone...

- Samo sam htio promijeniti ritam utakmice i dati nam energiju, napraviti malo žešći prekršaj. Jesam li ga udario? Ne znam, ako jesam, ispričavam se jer nisam ga htio ozlijediti ili namjerno udariti u glavu - rekao je Jokić koji je tada, četiri minute prije isteka treće četvrtine, imao blisku konfrontaciju s Bookerom.

- Napravio je to iz frustracije, a ja sam samo branio svog suigrača. Vidio sam da se čak došao i ispričati Payneu. Igrao sam protiv Jokera više puta i znam da nije prljav igrač - kazao je Booker.

Jokić je, barem iz kuta srpske reprezentacije, ispao točno na vrijeme, no nakon završetka sezone nije dao decidirani odgovor hoće li pomoći Srbiji u kvalifikacijama za Olimpijske igre.

- Ne znam. Tek sam završio sezonu, stvarno ne znam.

Sve i da ne pomogne, ono što Srbija ima ispod koša (Marjanović, Milutinov, Bjelica, Raduljica, Petrušev), a i ne samo ispod koša, bit će joj dovoljno u Beogradu u društvu Italije, Portorika, Senegala, Filipina i Dominikanske Republike.