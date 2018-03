Prvi poraz Hrvatske: Za zlato se bore u petak sa Španjolcima

Hrvatska juniorska hokejaška reprezentacija doživjela je prvi poraz na prvenstvu. Bolja je bila Kina rezultatom 3-2 (0-2, 1-0, 2-0).

Unatoč porazu, Hrvatska još može do zlata. Potrebna je pobjeda nad Španjolskom u petak.

Hrvatski hokejaši završili su mirno prvu trećinu s dva pogotka kapetana Patrika Dobrića. Nakon toga su igrački pali. Prvi gol Kinezi su zabili u 26. minuti i to s igračem manje. Uslijedila su brojna isključenja s obje strane. Hrvatska je u drugoj trećini imala čak pet isključenja i to dva puta po dva igrača manje što je dodatno unijelo nervozu i razbilo ritam, no Kinezi to ni su znali iskoristiti.

U zadnjoj trećini nastavila se dominacija Kineza, ali i hrvatska isključenja - čak šest. Kinezi zabijaju za izjednačenje u 51. minuti, a u 57. i za konačnu pobjedu.

- Ušli smo organizirano u utakmicu i imali dobar ritam. Ne bi htio sad previše o sucima no bilo je loših odluka koje su nam razbile tempo. Ispalo je da smo i jedni i drugi igrali protiv sudaca, a ne međusobno - rekao je glavni trener Alan Franjković i ističe kako sada ovisimo sami o sebi.

- Imamo dan odmora i onda u petak navečer moramo skupiti glave i odigrati najbolje što možemo. Pobjeda protiv Španjolske nam osigurava povratak u grupu A - rekao je Franjković i pozvao navijače da dođu u što većem broju u 20 sati u Dom sportova.

Srbija i Kina igraju u 13 sati, a Nizozemska i Island u 16.30. Island je trenutačno zadnji na tablici sa samo jednim bodom, što ih vodi u niži rang natjecanja (Divizija III grupa A), dok je Srbija pobjedom protiv njih stigla na 5 bodova i vjerojatno osigurala ostanak u ovoj diviziji.

