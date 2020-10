A post shared by Hrvatski nogometni savez (@hns_cff) on Oct 26, 2020 at 5:03am PDT

Dalić izostavio Jedvaja! Prvi pretpoziv Bašiću, Pongračić se vratio nakon mononukleoze...

Hrvatsku u studenom čekaju tri posljednje utakmice u ovoj godini. 'Vatreni' će 11. studenog igrati prijateljski susret u Istanbulu protiv Turske, a onda slijede susreti protiv Portugala i Švedske u Ligi nacija...

<p>Može li <strong>Hrvatska </strong>2020. godinu završiti s pozitivnim omjerom? U posljednja dva reprezentativna ciklusa naši su reprezentativci dvaput pobijedili i triput izgubili, a i dalje bole oni teški porazi iz rujna od Francuske i Portugala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Francuzima se nismo uspjeli revanširati prije dva tjedna, ali zato ćemo imati priliku uzvratiti Portugalcima. 'Vatrene' u studenom očekuju nove tri utakmice, posljednje u ovoj godini, a izbornik <strong>Zlatko Dalić j</strong>e danas objavio popis.</p><p>Izbornik Dalić je na listu poziva stavio 23 igrača te je uputio još osam pretpoziva, među kojima je po prvi puta veznjak Bordeauxa Toma Bašić. Ante Rebić se i dalje oporavlja od ozljede ramena te je neizvjesno hoće li biti spreman, a izbornik mu je zbog toga uputio pretpoziv.</p><p>Mislav Oršić ovaj put je direktno upao, svoju priliku u slučaju otkazivanja nekog od reprezentativaca tražit će Antonio Mirko Čolak, Josip Juranović, Lovre Kalinić te Marin Pongračić koji se oporavio od mononukleoze. Dalić ga je u rujnu po prvi put pozvao u reprezentaciju, ali obolio je tada od mononukleoze i nije uopće igrao u novoj sezoni. Tek je počeo trenirati i pitanje je u kakvom je stanju.</p><p>A uvjerljivo najveće iznenađenje je izostanak Tina Jedvaja s popisa. Stoper Bayer Leverkusena je već godinama dio reprezentacije, jedno vrijeme je bio neizostavan u prvih 11 gdje je krpao desni bok. Na posudbi u Augsburgu je briljirao, ali sve se promijenilo povratkom u Bayer Leverkusen. </p><p>Češće je izvan sastava nego na klupi, nema nijednu minutu, a to je utjecalo i na njegov status kod izbornika koji je već nekoliko puta izričito rekao da će kod njega igrati samo oni igrači koji su standardni u svojim klubovima. A njegov izostavljanje je zapravo i jedino iznenađenje na novom popisu. Tu je većina igrača koja već neko vrijeme čini okosnicu reprezentacije, a i ovaj put nema klasičnog desnog beka već će tu poziciju gotovo sigurno zauzeti Filip Uremović.</p><h2>POPIS</h2><p><strong>Vratari: Dominik Livaković, Simon Sluga, Ivo Grbić</strong></p><p><strong>Braniči: Domagoj Vida, Dejan Lovren, Borna Barišić, Duje Ćaleta-Car, Dario Melnjak, Filip Uremović, Domagoj Bradarić</strong></p><p><strong>Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Milan Badelj, Marko Rog, Mario Pašalić, Nikola Vlašić</strong></p><p><strong>Napadači: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Mislav Oršić, Ante Budimir</strong></p><p><strong>Pretpozivi: Ante Rebić, Tin Jedvaj, Lovre Kalinić, Mile Škorić, Josip Juranović, Toma Bašić, Antonio Mirko Čolak, Marin Pongračić</strong></p><p>Posljednje utakmice u ovoj godini će Daliću poslužiti da do kraja utvrdi na koga može računati za Europsko prvenstvo, tko ne može pak odgovoriti zahtjevima reprezentacije ili možda uleti neko iznenađenje kao Filip Uremović koji se u posljednje tri utakmice nametnuo kao rješenje za desni bok.</p><p>Nakon dugo godina, Hrvatska više nije ranjiva na lijevom beku. Tu su se ustalili Borna Barišić, Dario Melnjak i Domagoj Bradarić koji grizu neprestano i guraju jedan drugoga, ali zato je desna strana kritična. Šime Vrsaljko je posljednju utakmicu odigrao prije dvije godine protiv Engleske, od tada je Dalić koristio Brekala i Jedvaja, a onda je protiv Francuske u rujnu odlučio u vatru baciti Uremovića. I isplatilo mu se. Filip je sjajno odigrao i protiv Švedske i dvaput protiv Francuske, a mogao bi biti Dalićev prvi pick i za novi ciklus.</p><p>- Pratit ćemo pozorno stanje svih igrača u naredna dva tjedna i pravovremeno reagirati odnosno aktivirati neke pretpozive ovisno o situaciji. Priželjkujem da svi pozvani igrači budu zdravi kako bismo u što boljoj poziciji dočekali posljednje ovogodišnje utakmice i na zadovoljavajući način okončali natjecanje u Ligi nacija - izjavio je Dalić.</p><p>Reprezentacija će se okupiti 9. studenoga u Istanbulu, a dan nakon utakmice s Turskom putuje u Stockholm. "Vatreni" će u Split putovati odmah nakon susreta sa Švedskom.</p><p>Kao i u prošlom ciklusu, Hrvatska će odigrati dvije utakmice u Ligi nacija protiv Portugala i Švedske, a prije njih nas očekuje prijateljska utakmica protiv Turske 11. studenog u Istanbulu.</p><p>Hrvatska nakon četiri kola Lige nacija ima tek jednu pobjedu i tri poraza, a u završnim kolima glavni cilj je ostati u elitnoj skupini. A to ćemo imati priliku osigurati već 14. studenog kada će Dalićevi izabranici gostovati u Švedskoj.</p><p>Tri dana kasnije Hrvatska će se pokušati revanširati Portugalu za onaj težak poraz od 4-1, a velika razlika je ta što će ovaj put zaigrati Luka Modrić. Susret će se igrati na Poljudu, ali i dalje je upitno hoće li gledatelji biti prisutni. Epidemiološka situacija u Hrvatskoj je sve gora, a Stožer je upravo zbog toga donio mjere o zabrani gledatelja na sportskim natjecanjima. Ta mjera je na snazi sljedeća dva tjedna, a mogla bi se vrlo lako produžiti ako ne dođe do poboljšanja epidemiološke situacije.</p><p>A nadamo se da hoće jer 'Vatrene' na Poljudu uvijek dočeka sjajna atmosfera, a sjetimo se kako je bilo prije samo godinu dana protiv Mađarske. </p>