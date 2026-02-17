Prvi put ikad na ZOI održat će se ovaj sport. Evo o čemu je riječ

Skijaško planinarenje, poznato kao SkiMo, sport je koji kombinira uspon planinskim terenom i povratak na skijama, a sažeta verzija, sprint disciplina, bit će predstavljena na Zimskim olimpijskim igrama u četvrtak. Po predviđenom programu jedna utrka traje oko tri minute.

POGLEDAJTE GALERIJU:

S tri kruga od kvalifikacija do finala i ukupno 36 sportaša koji se natječu, svaki skijaš morat će završiti svoju utrku u tri dijela: uspon na skijama s "kožicama" ispod koje se hvataju za snijeg, hodanje uz stepenice pješice gdje se skije spremaju u ruksak i konačno spuštanje na skijama do cilja. Budući da su prijelazi između svake etape ključni dio pobjede u natjecanju, to je utrka s vremenom jer prvi sportaš koji pređe ciljnu liniju pobjeđuje.

Također će se održati štafeta mješovitih spolova s ​​jednim muškarcem i jednom ženom po timu koji će se natjecati zajedno kako bi završili dva kruga u subotu. Povijest SkiMo-a ne samo da seže stotinama godina unatrag do alpske vojne obuke, već ima i bogatu povijest specifičnu za lokaciju domaćina Olimpijskih igara.

- Ovdje je nekako zaživjelo skijaško-alpinističko natjecanje, rekla je Michela Martinelli, sportska menadžerica skijaškog alpinizma za Milano Cortinu, o alpskoj regiji oko Bormija, koja se može pohvaliti mnogim uspješnim SkiMo sportašima i vodećim proizvođačem skija za taj sport.

SkiMo se uglavnom razvio 1980-ih kada su se počele pojavljivati ​​rekreativne utrke, a prvo Svjetsko prvenstvo održano je 2002. u Serre Chevalieru u Francuskoj. Godine 2022. usvojen je u Olimpijske igre mladih prije nego što je dodan za Milano Cortinu.

Dvoje talijanskih sportaša koji se natječu, Giulia Murada i Michele Boscacci, potječu iz okolne regije i oboje imaju očeve koji pomažu u pripremi olimpijske staze. Njihovi očevi, Ivan Murada i Graziano Boscacci, i sami su odlikovani skijaši-planinari, zajedno su osvojili ekipnu utrku na prvom Svjetskom prvenstvu, odigravši veliku ulogu u talijanskom uspjehu u tom sportu.

Francuskinja Emily Harrop branit će svoju svjetsku poziciju broj jedan u ženskom sprintu od prošle godine, dok je Španjolac Oriol Cardona Coll broj jedan među muškima. Suočavaju se s jakom konkurencijom trkača poput Švicarki Marianne Fatton i Jona Kistlera te Francuza Thibaulta Anselmeta, koji je ranije u veljači pobijedio na najnovijoj muškoj sprint utrci Svjetskog kupa u Španjolskoj.

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Francuski dvojac, Harrop i Anselmet, koji su osvojili mješovitu štafetu na istom natjecanju, natjecat će se ne samo protiv Španjolske i Švicarske, već i protiv bračnog para Michele Boscacci i Albe de Silvestro iz Italije te nadahnjujućih novajlija Anne Gibson i Cama Smitha iz Sjedinjenih Država.