Prvi put nakon dugo vremena Dinamovi će navijači do Poljuda morati doći u svojim vozilima!

Utakmica Hajduka i Dinama i ove će subote, nažalost, biti događaj visokog rizika. Stadion je rasprodan, očekuje se više od 30.000 gledatelja, a Dinamo je dobio, i prodao, 1463 ulaznice za svoje navijače.

No, za razliku od prethodnih derbija, Dinamove navijače neće u Dugopolju pregledati pa prebaciti u gradske autobuse i njima do Poljuda nego će u svojim vozilima nastaviti do stadiona!? Dodatni je to organizacijski rizik i sigurnosni zahvat u ionako naelektriziranoj atmosferi.

Neslužbeno, razlog je što gradska prijevoznička tvrtka nije htjela ustupiti svoja vozila.

Dinamove će navijače, dakle, policija dočekati na izlasku s autoceste u Dugopolju, ondje ih pregledati, okupiti, pa prepratiti do stadiona. Bit će to ogromna kolona automobila i kombija, s obzirom na to da ih dolazi više od 1400. Policija, također, navodi da dođu u Dugopolje najkasnije do 16 sati jer nakon toga im ne jamče ulazak na stadion na vrijeme.

Iz Grada nam nisu odgovorili na upit zašto gostujući navijači neće vozila ostaviti u Dugopolju pa gradskim autobusima do Poljuda, nego su nas uputili na policiju. A iz PU Splitsko dalmatinske nisu konkretno odgovorili koliki broj službenika će sudjelovati u osiguravanju utakmice, kazavši samo da je osiguranje jednako kao za svaki događaj visokog rizika.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što se Dinamovih navijača tiče, iz PU kažu:

- Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske prihvatit će organizirane i neorganizirane skupine navijača na izlazu s autoceste A1, naplatna postaja Dugopolje, te će svi, nakon obavljenog pregleda, biti prepraćeni izravno do stadiona Poljud. Preporučamo svim gostujućim navijačima da na naplatnu postaju Dugopolje dođu najkasnije u 16 sati, što je ujedno i posljednje vrijeme dolaska u kojemu se posjetiteljima može jamčiti pravovremeni ulazak na stadion.

Hajdukovim su, pak, navijačima poručili:

- Koristite izlaze Prgomet, Bisko i Vučevica, cesta D1 u posebnom je režimu, moguće su gužve i zastoji u prometu. S obzirom na to da očekujemo veće gužve i zastoje od 16 do 19 sati na području naplatne postaje Dugopolje i na cesti D1, brza cesta smjer Klis - Solin te da će na D1 biti uspostavljena posebna regulacija prometa uz moguće zatvaranje ceste, upućujemo domaće navijače koji dolaze na utakmicu iz drugih gradova da ne koriste izlaz s A1 na Dugopolju, već da koriste naplatne postaje Prgomet, Vučevica i Bisko. Izbjegavajte cestu D1, smjer Klis-Solin i naplatnu postaju Dugopolje.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ostatak priopćenja odnosi se na ulazak na stadion i regulaciju prometa oko njega.

Ulazak u stadion

Svi posjetitelji prilikom ulaska moraju imati valjanu ulaznicu i javnu ispravu s fotografijom.

S obzirom na pojačan interes posjetitelja za ovo javno okupljanje, pozivamo posjetitelje da se na dan utakmice pravovremeno upute prema stadionu.

Ulazi u stadion biti će otvoreni od 16.30 sati pa pozivamo posjetitelje da dođu ranije, kako bi nakon obavljenih pregleda osoba i provjera ulaznica mogli ući na stadion prije početka javnog okupljanja.

Posebna regulacija prometa na području grada Splita

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila:

- od 13 sati do završetka osiguranja uspostavit će blokadu prometa u ulici VIII. mediteranskih igara - kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Hemingway“ te na raskrižju ulice VIII. mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela (osim za vozila policije, odnosno vozila s propusnicom).

- od 15.30 će se uspostaviti blokada prometa u Zrinsko-frankopanskoj ulici - od raskrižja s Ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru te u ulici Put Supavla - od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim vozila HV, stanara i javnog prijevoza i vozila s propusnicom).

Posjetitelji svoja vozila neće moći parkirati oko stadiona i u široj zoni oko stadiona pa savjetujemo da, ako na javno okupljanje dolaze osobnim vozilom, parkiraju na parkiralištima u drugim dijelovima grada te pješke ili javnim prijevozom dođu do stadiona.

Prometni redari će, zajedno s policijskim službenicima, na dan održavanja javnog okupljanja, sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila posebno u ulicama Zrinsko-frankopanska, Hrvatske mornarice, Sedam Kaštela i Put Supavla te će biti premještena vozila za koja budu postojali uvjeti za premještanje. Ovo se ujedno odnosi i na nepropisno parkirana vozila po sredini kolnika naprijed navedenih cesta.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Savjetujemo svim građanima koji planiraju doći na utakmicu, da na vrijeme krenu prema stadionu te da, ako su u mogućnosti, koriste javni prijevoz, radi izbjegavanja gužve. Sve sudionike u prometu molimo za dodatno strpljenje i oprez ako dođe do stvaranja većih gužvi i zastoja, posebno ako bude postojala potreba za zatvaranjem određenih dijelova prometnica na području grada Splita.

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima

Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:

- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju

- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita

- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta

- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju

- bacanje predmeta u natjecateljski prostor

- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora

Sva uočena naprijed navedena protupravna ponašanja bit će sankcionirana sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima.

Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice audio i video snimati područje stadiona i prilaznih pravaca.

Sukladno članku 51. i 52. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, policija će četiri sata prije utakmice i dva sata nakon utakmice privremeno po potrebi ograničiti kretanje i zadržavanje ulicama Put Supavla, VIII. mediteranskih igara i Put Lore.